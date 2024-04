За пръв път: Осъдиха родители на дете, застреляло свои съученици в Мичиган

Дженифър и Джеймс Крамбли са първите родители, осъдени за масова стрелба в училище в САЩ.

Преди да наложи присъдите си, съдията от окръжния съд в Оукланд Черил Матюс каза на семействата на жертвите, че никога не може да разбере болката им, но ги увери, че е „видяла това, което сте видели и аз съм чул това, което сте чули“. „Присъдите не са за лошо родителство“, каза тя.

„Тези присъди потвърждават повтарящи се действия или липса на действия, които биха могли да спрат предстоящата катастрофа“, каза съдията.

A US court has handed down its first sentence to the parents of a teenage school shooter



Jennifer and James Crumbley were sentenced to 10 and 15 years in prison for involuntary manslaughter. According to the investigation, the father gave the 15-year-old "unfettered access to… pic.twitter.com/9IvPXiTgRn