За първи път от 6 години: Си Дзинпин пристигна в САЩ за среща с Байдън (ВИДЕА)

Освен първо посещение в САЩ от 2017 г. насам, това ще е и едва втората негова среща с Байдън след избирането му за президент. Двамата се срещнаха за първи път в кулоарите на срещата на Г-20 на остров Бали през ноември 2022 г.

Очакванията от срещата между двамата държавни мъже са големи като експерти смятат, че тя ще предопредели новия световен ред особено на фона на отслабването на влиянието на Русия като геополитически играч след началото на войната й срещу Украйна.

Малко преди срещата от пресслужбата на Белия дом съобщиха, че ще бъдат обсъдени въпроси на двустранните отношения между САЩ и Китай, важността на поддържането на отворени канали за комуникация, както и редица регионални и глобални въпроси. Съветникът по националната сигурност на Белия дом Джейк Съливан поясни, че Байдън ще настоява за възстановяване на комуникационните канали между военните на двете страни. Говорителят на Белия дом по националната сигурност Джон Кърби от своя страна подчерта преди визитата, че наред с други неща ще бъдат обсъдени и конфликтът между Израел и "Хамас" в Ивицата Газа, както и подкрепата на САЩ за Украйна.

🇨🇳🇺🇸Xi Jinping arrived in the USA for the APEC 2023 summit



The unusually clean streets of San Francisco, cleared of homeless people and drug addicts, greet the motorcade of the Chinese leader, who will meet with Joe Biden for the first time in a long time as part of the… pic.twitter.com/07rrNYNgA5 — Zlatti71 (@djuric_zlatko) November 15, 2023

През последните две години имаше доста неприятни инциденти между двете суперсили. Китай прекъсна военните си контакти със Съединените щати, след като тогавашният председател на Камарата на представителите Нанси Пелоси посети Тайван през август 2022 г. Отношенията между страните също така се влошиха допълнително, след като Байдън нареди свалянето на заподозрян за китайски шпионски балон, летящ над САЩ през февруари тази година.

San Francisco is considered one of the most successful cities in terms of fostering United Front Work by the Chinese Communist Party (CCP) in the United States. Rather than witnessing protests against Xi Jinping, the city offers welcome large crowds. It is possible that some… pic.twitter.com/Y1QYcFEFjh — MoshangUSA (@MoshangUsa) November 14, 2023