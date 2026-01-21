Спорт:

Забележително скучен и незначителен за Гренландия: Губернаторът на Калифорния унизи Тръмп за речта му в Давос (ВИДЕО)

"Беше забележително скучна. Беше забележително незначителна. Никога нямаше да нападне Гренландия, това никога не е било истинско". Това заяви губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм. С казаното той коментира речта на американския президент Доналд Тръмп в Давос. Припомняме, че Нюсъм е демократ и е един от най-отявлените политически противници на Тръмп, като е едно от най-спряганите имена за евентуален кандидат на демократите за президент на САЩ на следващите избори през 2028 година.

Нюсъм изрично описа поведението на Тръмп относно Гренландия като измама и посочи, че ето сега казал – САЩ трябвало да преговарят за острова. "Огън и жупел за абсолютно нищо", добави губернаторът на Калифорния.

В редица западни медии речта на Тръмп се описва като абсолютно хаотична – всеки, който я е слушал, може сам да се увери, че американският президент прескачаше от тема в тема без никакви логически връзки и без да има конструкция на увод, изложение и заключение.

По-рано, пак в Давос, Нюсъм критикува европейските лидери, че не показват смелост и не се опълчат на Тръмп. Той дори предложи да им купи наколенки, за да им е по-удобно да падат на колене пред американския президент. Никаква традиционна дипломация не работи с него, той е като тиранозавър - или те изяжда, или се съешаваш с него, допълни губернаторът на Калифорния.

