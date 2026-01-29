Задържаха жена в САЩ по подозрение, че е искала да убие Тръмп

В щата Западна Вирджиния в САЩ е арестувана 39-годишна жена, заподозряна, че е отправяла заплахи и е подбуждала към насилствени действия срещу президента Доналд Тръмп. Това става ясно от публикация на шерифския отдел на окръг Джаксън в страницата му във Facebook.

Според публикацията Морган Лий Мороу от Рипли е била задържана "във връзка с вербуването ѝ в социалните медии от лица за преследване и убийство на президента Тръмп". Тя има обвинение и за "отправяне на терористични заплахи", се казва в съобщението.

Разследването в момента продължава.

