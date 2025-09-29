По време на служба: Нападение със стрелба в мормонска църква в САЩ (СНИМКИ)

Поредна масова стрелба в САЩ. Нападението е извършено по време на служба в църквата "Исус Христос на светиите от последните дни" в малкия американски град Гранд Бланк в щата Мичиган, на която са присъствали стотици хора. Според разследващите нападателят умишлено се е блъснал във входа на църквата с автомобил, след което е слязъл и е открил огън с автоматично оръжие. Освен това нападателят е предизвикал пожар. Съобщава се за четири жертви, пише Ройтерс, като се позова на местната полиция.

Извършителят и идентифициран като 40-годишен бивш морски пехотинец на име Томас Джейкъб Санфорд. Той е живеел в близкия град Бъртън.

Michigan church attack leaves at least 4 dead, 8 hurt https://t.co/TFdJ4wiWw5 — Dallas Morning News (@dallasnews) September 29, 2025

Двама души са загинали на място при стрелбата, а осем са били ранени и откарани в болница. Няколко часа след стрелбата в опожарената постройка са намерени още два трупа. Екипи на пожарната все още работят на място и е възможно да бъдат открити още тела. "Все още има хора, които се водят изчезнали", заяви на пресконференция началникът на градската полиция.

"Това изглежда като поредната целенасочена атака срещу християни в Съединените американски щати", написа американският президент Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social. "Заподозреният е мъртъв, но все още има много неща, които трябва да бъдат изяснени. Тази епидемия от насилие в нашата страна трябва да спре незабавно", подчерта Тръмп.

Разследващите ще претърсят дома на стрелеца и ще прегледат телефонните му записи, за да разберат какви са мотивите за нападението. Документи от военните архиви показват, че Санфорд е служил в морската пехота от 2004 до 2008 г. и е бил ветеран от войната в Ирак.

https://t.co/TSY86wAxtj …. Another horrific attack on Christianity and my heart goes out to all the families and membership. This needs to be deeply investigated as my early opinion is that this is an attack by the corrupt left wanting to make it look like it was a MAGA. — R.FreedomWaves (@RFreedomwaves) September 29, 2025

Около 14 часа преди нападението в Гранд Бланк в Северна Каролина бяха застреляни трима души и петима бяха ранени, като заподозреният извършител също е 40-годишен ветеран от морската пехота, служил в Ирак. Полицията в пристанищния град Саутпорт, Северна Каролина, задържа мъж на име Найджъл Макс Едж, който според разследващите е открил огън от лодка по посетителите на бар.

Нападението в Мичиган е 324-ото масово убийство в САЩ от началото на тази година, сочат данни на неправителствената организация "Архив за насилие с огнестрелно оръжие" (Gun Violence Archive). Организацията събира данни за този тип престъпления, като под категорията масово убийство попадат нападения, при които са загинали най-малко четирима души, без да се брои нападателят.