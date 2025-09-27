Името на Илон Мъск се появи в нови материали по делото "Епстийн" (СНИМКА)

Името на милиардера Илон Мъск се появи в нови документи по делото на Джефри Епстийн, осъден сексуален престъпник. В бележка от 2014 г. се споменава за евентуалното му пътуване до „остров Епстийн“. В материалите се подчертават и контактите му с бизнесмена Питър Тийл и бившия съветник на Доналд Тръмп Стив Банън. Журналистите подчертават, че споменаването на имената им не представлява доказателство за участие в престъпленията на Джефри Епстийн.

Обвинението

Епстийн беше обвинен в трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация и според официални съобщения се самоуби в център за задържане в Ню Йорк през август 2019 г. Смъртта му предизвика спекулации, че е дело на заинтересовани страни, които се стремят да скрият самоличността на влиятелни клиенти.

По-рано, на фона на конфликт с Тръмп, Мъск твърдеше, че името на американския президент също се появява в материалите. Тръмп обаче твърди, че е спрял да общува с Епстийн още през 90-те години. Американският президент твърди още, че никога не е посещавал острова и не е знаел какво се е случило там. По-късно Мъск изтри публикацията си.

