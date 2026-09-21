6 седмици преди изборите в САЩ: Одобрението към Тръмп на рекордно ниско ниво, расте и недоверието в партията му

Американският президент Доналд Тръмп отбеляза най-ниско ниво на одобрение от 32%. Това става ясно от проучване на Reuters/Ipsos. Според изследването, доверието в Тръмп е паднало с 15 на сто от 47%, с които се ползваше при встъпването му вдлъжност.

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Любопитно е, че одобрението за Тръмп пада сериозно и в самата Републиканска партия. Там то бележи спад от 9 на сто само за седмица – от 82 до 73%, като за първи път повече републиканци не одобряват, отколкото одобряват начина му на справяне с разходите за живот – от 51 на сто до 44%. Войната с Иран и скочилите цени на горивата са двигателите, като и двете противоречат на твърденията в неговата кампания през 2024 г., когато той уверяваше, че ще укроти цените и ще прекрати всички войни, включително тази в Украйна. Припомняме, че междинните избори в САЩ са след едва шест седмици.

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