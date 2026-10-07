Заради заразата от морбили: Американски щати обявиха извънредно положение

В САЩ е обявено извънредно положение. Докато президентът Доналд Тръмп предлага помощ на Русия да се справи с „армия от микроби“, както той нарече чумата, губернаторът на Ню Йорк Кати Хоукъл е обявила извънредно положение, след като 108 души са са се разболели от морбили.

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Тежка е ситуацията и в американския щат Пенсилвания, където са регистрирани над 1000 случая на морбили тази година, съобщиха здравните власти на щата. Така Пенсилвания отбелязва най-голямата епидемия от повече от три десетилетия насам.

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До момента в цялата страна са регистрирани 4020 случая от началото на годината — най-високият брой за последните 35 години. През последните две години в страната са отчетени осем смъртни случая, свързани с морбили - повече от общия брой на регистрираните смъртни случаи през предходните три десетилетия.

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Обявяването на извънредната обстановка ще позволи на властите бързо да привлекат повече медицински персонал за ваксинации и тестове. Лекарите свързват епидемията с намаляващите темпи на ваксинация сред американците.