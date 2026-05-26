Колко са потвърдените случаи на морбили от началото на годината у нас?

От началото на годината до 24 май в страната са съобщени 317 случая на морбили, като за същия период на миналата година е имало един случай. Това показват последните публикувани данни от Националния център по заразни и паразитни болести.

Морбили е силно заразно заболяване, което в някои случаи може да доведе до тежки усложнения, включително инфекции на белите дробове и мозъка, посочват от онлайн платформата "Плюс мен" на Министерството на здравеопазването. В България имунизацията срещу морбили е задължителна е се извършва на 13-месечна възраст и през 12-та година от живота на децата.

Ваксината срещу морбили съдържа живи отслабени вируси, които не могат да предизвикат заболяване. В редки случаи - при около 10 на 1000 ваксинирани, е възможно да се появи обрив след имунизация, който не представлява риск нито за ваксинирания, нито за околните.

Първите случаи на морбили тази година бяха потвърдени на територията на община Бяла Слатина, област Враца. Случаите бяха регистрирани през март, а заболелите бяха деца на възраст от 5 месеца до 7 години. Министерството на здравеопазването разпореди провеждането на извънредна имунизация срещу морбили в страната на всички деца с пропуснати ваксини.