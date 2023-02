Земетресение и в щата Ню Йорк - най-силното от 40 години

Трусът продължил няколко секунди. Разтревожени, хората потърсили информация за случващото се в интернет и социалните мрежи. Сеизмологичната служба на Канада отчете земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер и съобщи, че то е било усетено слабо в южната част на Онтарио, предаде Асошиейтед прес, цитирано от БТА.

Слабите земетресения не са нещо необичайни в щата Ню Йорк, но силни стават по-рядко. Днешният трус последва други две сериозни метеорологични ситуации в региона: снежна буря, при която през ноември натрупа до 7 метра сняг, и снежна буря през декември, в резултат на която загинаха 47 души.

От Actualno.com припомняме, че днес часове след като мощно земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер с епицентър Югоизточна Турция отне живота на хиляди хора в Турция и Сирия, нов ужасяващ трус разтърси южната ни съседка. Той е бил с магнитуд 7,7 по Рихтер, според данни на Европейския сеизмологичен център. Според Американския сеизмологичен център става въпрос за 7,5 по скалата на Рихтер.

Breaking ⚡️⚡️Back to back two more #earthquake s M7.8 and M6, jolts central #Turkey and ##Syria causing huge catastrophe to the already badly effected earthquakes. Reportedly more thn 2000 people dead. Billions worth of infrastructure destroyed. pic.twitter.com/ZS5Wf6bmjs