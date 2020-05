Анализ: Има сериозна пречка пред Асад за въстановяване на Сирия

Despite war&sanctions, Syrian govt, led by Pres. Assad, took a whole set of measures designed to break the chain of transmission of the coronavirus, while, at the same time, alleviate the economic effects of the pandemic https://t.co/dD5L0ut942 — HamiltonCoalition (@HamiltonHcsw) May 4, 2020

#Assad first meeting with members of government to talk about corona with a sanitiser next to him! He is keeping himself safe 👍🏻 pic.twitter.com/oAnK3cRvr9 — dr rahaf aldoughli رَهَفْ (@r_aldoughli) May 4, 2020

Rami Makhlouf, Bashar al-Assad's cousin and Syria's richest businessman, complained in a very rare live video about his "suffering". Addressing Assad, he said: "I will not embarrass you ... when I saw that I was a burden on you, I gave up my businesses..." https://t.co/jtioogukQl — Asser Khattab (@KhattabAsser) April 30, 2020

Meanwhile, Bashar Assad's nephew (son of Bushra Assad) is still flaunting the millions he and his crime family stole from fellow Syrians. This is happening as over 80% of Syrians are below poverty line.



At least uncle Bashar kept the chair, right? pic.twitter.com/2ID32dgdeU — S. Rifai (@THE_47th) May 3, 2020

There are some weird rumors that Putin has gotten tired of Assad and is close to an agreement w Turkey/Iran to replace him. Nothing confirmed and may just be gossip but something to keep an eye on — Olga Lautman (@olgaNYC1211) May 5, 2020

BREAKING: Israel is dropping bombs on #Syria yet again in the middle of the night, this time hitting the city of #Aleppo.#Coronavirus pandemic or no coronavirus pandemic, Israel’s aggressions against the Syrian people continue. — Sarah Abdallah (@sahouraxo) May 4, 2020

Една война с кюрдите естествено е сложно нещо, но ако в този хипотетичен конфликт не участват чужденци, Асад най-вероятно би го спечелил. Но няма да му позволят да воюва - нито руснаците, нито американците, избрали Сирия за бойно поле в своята прокси война. А преговорите с Рожава (самопровъзгласилата се кюрдска държава в Сирия) напоследък не вървят много добре - Рожава като такава изглежда, че не съществува. Тя е по-скоро символ на кюрдската мечта; на практика обаче става дума за голям брой разединени кюрдски и прокюрдски сили, отговорни за отделни територии, почти без политически или икономически връзки помежду им. За какви споразумения може да се говори тук? С кого? Имаше наистина опити да се намери някак общ език - страните се разбраха за язовир и водна централа, мъчеха се да стигнат до сътрудничество в легалните продажби на петрол. Първите две точки бяха осъществени с цял ред уговорки, а нещата с последната си остават неясни - преговорите траят вече няколко години. Коронавирусът допълнително затрудни положението . Според официалната статистика ситуацията не е толкова лоша, но и международните, и местните експерти смятат, че всъщност нещата вървят далеч по-зле. Тестовете са малко, често пъти медиците дори няма как да уточнят от какво са болни хората с очевидни симптоми на COVID-19.Има данни, че в Идлиб например ситуацията е ужасна - местният лекар Васим Закария съобщи за огромен брой хора със симптоми на коронавирус във всяка от оцелелите болници там. Асад явно няма днес ресурси да се бори с коронавируса, затова най-вероятно ще пусне нещата на самотек. Това ще се отрази крайно негативно върху икономическия потенциал на страната и президентския имидж.На този фон лидерът среща сериозни политически проблеми. И те дойдоха най-вече от собствения му братовчед - Рами Махлуф. Ако не сте наясно, това е най-богатият човек в Сирия. Влиянието му е толкова силно, че както се смята, тъкмо той е подбудил Асад да прокара множество закони в икономическата и данъчната сфера. Фактически на президента е било отредено да лобира интересите на милиардера и неговия клан.Може да се разказва дълго за фантастичните му постижения, но израстването на олигарха не е наша тема сега. Напротив, днес Махлуф губи влияние, и то защото посмя да тръгне срещу Асад и жена му - ролята й впрочем май се надценява в близкоизточните медии. От известно време Махлуф е под домашен арест. Причините са няколко. Твърди се, че едната е "неподобаващо поведение" на милиардера и челядта му. Синът на Рами Махлуф активно демонстрираше в социалните мрежи разкошния си начин на живот, разпалвайки с това народния гняв.Все пак почти цялото население на Сирия води полугладен живот, далеч не всички дори ядат всеки ден. А ето че някакво младо конте, човек от тоя същия народ, се перчи пред цял свят с най-скъпи коли, страхотно обзаведени жилища и с това как си прекарва из най-добрите курорти в света. И по една случайност баща му е братовчед на Асад. Което естествено подронва имиджа и на самия Башар Асад, и на законната власт като цяло. Но това са дреболии - на фона на действията на самия Рами Малуф. Той дължи на държавата пари, огромни пари за местните условия. Стотици милиони долари - данъци, неполучени от хазната. Махлуф има десетки фирми и се разбра, че далеч не всички си плащат данъците. Според някои милиардерът изобщо нищо не е плащал през годините на гражданската война. При всяко положение сега трябва да се изръси с четиристотин милиона долара. Заради което напоследък върху най-богатия човек в Сирия се сипят само критики. Не го щадят хората, не го щадят и много медии. То се знае, един толкова влиятелен човек го приема твърде болезнено. В крайна сметка той предприе нещо, което не бе дръзвал преди - тръгна да гази Башар Асад. С достъпни методи - все пак е под домашен арест и няма много възможности. Затова пък има интернет и Фейсбук. Той записа видео и го качи в социалната мрежа. Заяви в този клип, че обвиненията са фалшиви - не бил укривал никакви данъци. Но бил готов да съдейства за приток на пари в хазната - сиреч да плаща, макар че не бил длъжен. Най-интересно послание обаче прати до брат си.Махлуф казва, че компанията му няма пари, за да плаща, и в тази връзка настоява властта да разработи адекватен механизъм, чрез който да бъде платено, "без да се ощетява компанията". Какво значи това? Изглежда става дума за компанията SyriaTel - на практика монополист на пазара за мобилни връзки. Ако е така, Махлуф де факто поставя ултиматум, защото Дамаск няма как да се справи без SyriaTel . Да я фалира или да я разори ще значи катастрофа. Едва ли не всеки сириец има нужда от нея. Всъщност Махлуф предложи на Асад самият президент да плати заради компанията. Предполага се, че Махлуф предвижда да плати лично на Асад, за да избегне участието на официални структури в цялата работа. Незнайно защо бизнесменът се страхува и от евентуалното участие на президентската съпруга - Асма Асад. Казват, че те отдавна са във вражда. На пръв поглед нищо интересно - регионални разпри между местни босове, само че медиите въвличат в тази история и Русия. Уж натискът върху Махлуф и други едри предприемачи идвал от стремежа на Асад да намери колкото може повече пари, и то скоро. Защо са му пари? Не, не за да строи нещо или да воюва, а за да погаси огромния си дълг към Русия. Трудно бихме казали дали е истина или не, но става дума за над три милиарда долара. Сега се наложило изведнъж Дамаск спешно да събере сумата и да я върне на Москва.Защо е трудна тази ситуация? Тя дестабилизира модела, установен в Сирия. Подозиран в не едно и две неща, Махлуф години наред бе предан привърженик на делото на братовчед си. Отпускаше пари за каквото трябва, участваше във всички проекти, които му посочваха. В общи линии, правеше всичко, от каквото имаше нужда Асад, за да остане на власт. Естествено, през тези дълги години Махлуф се сдоби със собствен екип и предани хора във всички органи на властта. И ето че внезапно всичко започва да се клати. Да бяха стабилни времената, да беше на власт покойният Хафез Асад - последиците щяха да са минимални. Но в днешна Сирия да се опълчиш срещу единствения си предан милиардер с удобни връзки във всички кътчета от региона и чак в далечните страни не изглежда умен ход. Това по-скоро ще е вредно за възстановяването на страната, пък и едва ли ще бъдат върнати заемите, получени от Русия, пише още Заур Караев.Междувременно, проблемите на Асад породени от конфликта с Израел, като сирийската страна отново беше подложена на въздушни удари. Този път в мишена се превърна град Алепо. Още за въздушните удари прочетете тук . За да се случи реконструкцията на Сирия е нужно едно незаобиколимо условие – сигурен достъп до евтини енергийни ресурси. Доставките от Русия и Иран по море са в помощ на сирийските граждани, но са крайно недостатъчни за обезпечаването на рухналата и изтощена индустрия. Само постоянният достъп до електроенергия, природен газ, нефт и петролни продукти би дал нужния тласък на сирийските предприятия, правейки ги по-ефективни, оттам и по-конкурентоспособни. За Башар Асад е важно енергийната криза от 2018-2019 г. да не се повтаря, защото това би породило негативни настроения срещу неговата власт в момент, в който той трябва да трупа политически дивиденти.Още за енергийната криза в Сирия - причини и възможни изходи от задънената улица, прочетете в този материал