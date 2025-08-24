"Викат: "Краде се!" Кой краде? То, няма какво да се краде! Не може Лудогорец да взима дете от Левски-Раковски без да плаща!"

Бившият капитан на Левски Станислав Ангелов даде обширно интервю в предаването "Арена Спорт" по БНТ. Той изрази несъгласието си с начина, по който държавата работи за развитието на детско-юношеския футбол. Според Пелето подрастващите стават жертва на нерегулираната ни система. Той твърди, че бюджетът за спорт е толкова малък, че дори няма какво да се краде. Ангелов говори и за конкретен пример с взимане на дете от Левски-Раковски в Лудогорец.

Викат: "Краде се!" Кой краде? Къде краде? То, няма какво да се краде!

"Така е създадена системата, че ние скоро няма да можем да отлепим. Ние не сме доработили футболистите. Някой, някъде инвестира по 10-15-20 милиона евро на година в академии. Ние искаме каквото дадем, това да вземем. Така няма да се получи. Ще трябва да се отделят сериозни средства и подобаващо внимание на подрастващите, които са жертва на нерегулираната ни система. За мен трябва и закони да се променят, и БФС да се коригират. Правят нещо хората, дано правилото да има ефект, макар че за мен няма да има", започна Ангелов в "Арена Спорт".

ОЩЕ: Георги Иванов пред Борисов: БФС благодари на ГЕРБ, че винаги помага на спорта (ВИДЕО)

"Трябва да се води по-сериозна офанзива в подкрепа на българския спорт. Бюджетът на културата беше колкото на спорта. Вдигнаха го двойно, на спорта го оставиха. Това не е достатъчно. Викат: "Краде се!" Кой краде? Къде краде? То, няма какво да се краде! Ако купиш на всяко спортуващо дете по една бутилка вода на ден, парите от 150 млн. бюджет няма да стигнат", смята той.

"Има благодетели, които разбират от футбол. Като дават парите, започват да определят правилата - кога, как да бием... Помагайки, пречат, при цялото ми уважение и благодарност към тях. Това не е процес, който може да ни даде сигурност за дългосрочна програма", отбеляза Пелето.

Проблемът с трансфери на деца

"Ние работим на около 40-50% от възможностите си. Ако някое дете отиде в националния отбор, веднага идват от някой отбор, предлагат 10-15 000 лв. на баща му и това дете си тръгва от нас. Ние, да речем, сме работили с това дете, то може да е от втория тим. Изградили сме го, три години работим и накрая... Нищо. Трябвало като стане професионалист, да ни се плати. Първо - инфлацията ще изяде поне половината от парите. Второ - аз моята работа съм я свършил", засегна още един проблем бившият капитан на Левски.

"Ако човекът, който гледа крави, продаде мляко и този, който купи млякото, му плати, когато направи сирене, но сиренето се е развалило... Човекът с кравите си е свършил работата. Не може Лудогорец да идва да взима дете от Левски-Раковски иии... Нищо. Системата така работи. Не обвинявам хората.", завърши Станислав Ангелов.

ОЩЕ: Бивш капитан на Левски: Няма да гледам България - Испания, това ще унищожи моето съзнание