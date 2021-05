Анализ: Могат ли да работят западните санкции срещу Русия в този им вид

Путин и Лукашенко успяват умело да лавират между противоречията на Запада, се казва в статията на британското издание Spectator под заглавие " Why sanctions against Putin and his allies don't work ". Понякога те се държат като лидери на измамници, но в същото време запазват достатъчно международен авторитет и се обзалагат, че Западът има твърде много да загуби в случай на открита конфронтация.