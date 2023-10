Русия сменя тактиката - пробва нов начин да спре украинските изтребители (ВИДЕО)

Вече осем дни Русия многократно атакува украински военни летища в южната и западната част на страната с помощта на най-съвременни безпилотни самолети-камикадзе от територия, контролирана от силите на Москва. При това с успех, както става ясно от кадри от дрон.

Руската армия разпространи общо три видеозаписа, които трябва да докажат, че най-модерните безпилотни самолети камикадзе от типа "Ланцет“ са атакували два пъти летището в Кривой Рог и веднъж авиобазата в Николаев, унищожавайки там "МиГ-29“ на ВВС на Украйна.

#Ukraine : A Ukrainian MiG-29 fighter aircraft was damaged by a Russian Lancet loitering munition at the airfield of Kryvyi Rih. The closest Russian positions are located more than 65 kilometers away. pic.twitter.com/2plF7i6aMH

Това би било качествен скок в руската технология за дронове. Досега се предполагаше, че "Ланцет“ може да лети на максимум 40 километра. Но: военното летище в Николаев е на 50 километра от фронта, а това в Кривой Рог дори на 70 километра!

Следователно експертите по дронове говорят за неизвестен досега "Ланцет-ЕР“, т.е. дрон камикадзе с "разширен обсег“, който Русия очевидно използва за първи път в битката срещу Украйна. Още: Русия пак порази украински самолет с дрон, "Шахед"-ите стават по-опасни (ВИДЕО)

"МиГ-29“ е най-модерният изтребител на украинските ВВС. Преди войната се твърдеше, че страната има 43 самолета, но руските атаки намалиха този брой. Ето защо Полша и Словакия се намесиха и доставиха общо 27 бойни самолета от своите арсенали.

Остава въпросът: защо Украйна разполага най-добрите си бойни самолети толкова близо до фронта на открито.

Възможно е "МиГ-29“, оборудвани със западни ракети, да бъдат използвани за прихващане на руски дронове и крилати ракети. За да се съкрати времето за реакция между началото на тревогата и достигането на оперативната зона, препоръчително е самолетът да се разположи възможно най-близо до територията на противника.

Last night, the Russians launched a drone strike on the AFU Kulbakino Air Base in Mykolaiv, Ukraine, most likely using #Iran'ian Shahed 136 or Lancet drones that were launched from occupied Crimea or Kherson, respectively. As a result of this strike, one Mig-29 was destroyed and… pic.twitter.com/12ho9Sdau0