Гонзо и Караиванов в един глас: Горди сме с успехите на Лудогорец, Левски и Арда!

Българският футболен съюз и Професионалната футболна лига, в лицето на техните президенти Георги Иванов - Гонзо и Атанас Караиванов, разпространиха съвместен поздравителен адрес за трите отбора, които достигнаха до плейофния кръг в европейските клубни турнири. Това са Лудогорец, Левски и Арда Кърджали. "Орлите" си гарантираха участие в основната фаза на турнирите на УЕФА, след като ще играят плейоф в Лига Европа. Левски и Арда пък ще играят плейоф за влизане в Лига на конференциите.

Ето какво се казва в писмото, подписано от Георги Иванов и Атанас Караиванов:

"Уважаеми футболисти, треньори, ръководители и привърженици на ПФК Лудогорец, ПФК Левски и ПФК Арда,

От името на Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига изразяваме своето искрено признание и гордост от постигнатия от Вас успех – класирането за плейофите за основната фаза на европейските клубни турнири – Лига Европа и Лига на конференциите – успех, който българският клубен футбол не бе постигал от години. Това е не само индивидуален успех за всеки отбор поотделно, но и важна крачка за целия български футбол.

Още: "След години клубовете ще ни благодарят! Не съм станал президент, за да угаждам на някого, а да оправим футбола"

Вашите отлични резултати носят ценни точки на България за националния коефициент, повишават имиджа на страната ни в европейски мащаб и допринасят за увеличаване на приходите от солидарните плащания за професионалните отбори.

Успехите Ви показват, че българските клубове могат да се конкурират с реномирани съперници и да играят със самочувствие, което вдъхновява както феновете, така и младите таланти у нас.

Пожелаваме Ви искрено успех в предстоящите мачове! Убедени сме, че това няма да са последните Ви постижения и че ще продължите достойно да защитавате себе си и нивото на българския клубен футбол."

Още: Прогрес: България се изкачи с едно място в ранглистата на ФИФА - вече сме 84-ти, преди 2 години бяхме по-напред