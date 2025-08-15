Официално: Откритието на Мъри Стоилов заменя 80-милионен нападател в топ тим от Бундеслигата

Гьозтепе официално продаде звездния си нападател Ромуло Кардосо на РБ Лайпциг. Бразилецът подписа договор за пет години и ще носи фланелка с номер 40 за "червените бикове", в чиито редици трябва да замени акостиралия за близо 80 милиона в Манчестър Юнайтед Бенямин Шешко. По медийна информация немският клуб ще заплати около 20 милиона евро на "Гьоз-Гьоз" за 23-годишния атакуващ състезател. Още 5 млн. евро са предвидени под формата на бонуси.

Гьозтепе продаде Ромуло на РБ Лайпциг

Освен това турците запазват 15% при следващ трансфер. Преговорите между Гьозтепе и РБ Лайпциг продължиха няколко месеца, тъй като измирският тим не отстъпваше от желаната висока сума. В офисите на стадион "Гюрсел Аксел" е постъпила оферта и от Фулъм на стойност 16 милиона евро и бонуси, която е била отклонена.

#RBLeipzig verpflichtet den brasilianischen Stürmer #Rômulo von @Goztepe. ✍️🇧🇷

Er unterschreibt einen Vertrag bis2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣ und wird künftig die Rückennummer 4️⃣0️⃣ tragen. 🙌



Bem-vindo a #Leipzig! 🔴⚪️🤩 pic.twitter.com/aCAbPu6zku — RB Leipzig (@RBLeipzig) August 15, 2025

Ромуло дойде в Измир по средата на сезон 2023/24, когато Стоилов пое отбора и го вкарва в Суперлигата, за сумата от 2,5 милиона евро от Атлетико Паранаензе. 23-годишният нападател се отличи миналата година със 17 гола – в това число и хеттрик във вратата на Бешикташ като гост, и подаде 10 асистенции в 33 мача във всички турнири. Това доведе до сериозен интерес към него. Нападателят беше желан от няколко клуба от Висшата лига и Серия А, Фейенорд, Аякс, Зенит и Ал Васл от ОАЕ.

