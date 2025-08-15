"Не може да се прави връзка с Хитрино": Гроздан Караджов за дерайлиралия влак

Няма разумен човек, който да направи връзка на този случай с Хитрино. Това каза вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов, който вече е на мястото на инцидента в Пясъчево. "Машинистите на влака, който дерайлира тази сутрин край симеоновградското село Пясъчево, са усетили силен тласък непосредствено преди инцидента", добави той. Припомняме, че рано тази сутрин 13 от вагоните на 34-влакова товарна композиция дерайлираха.

Министърът уточни, че заради силния натиск на цистерните, 60-80 тона всяка, около 50-60 метра от железопътната инфраструктура - релси, баластра и легло на железния път, е изцяло унищожена.

Какво е довело до инцидента?

Транспортният министър добави, в района ограничението на скоростта е 60 километра в час, но няма как да се каже от първия оглед дали е било спазено ограничението. Караджов обаче коментира, че едва ли в България има сериозен машинист, който да не спазва скоростта.

"Разследването на това тежко произшествие ще се извърши от следствените органи, които са тук на място", посочи Караджов, цитиран от БТА. По негови думи катастрофата е можела да прерасне в по-тежки размери, ако не е била бързата и професионална реакция на пожарникарите, които са овладели ситуацията за два часа. В момента от БДЖ има осигурени чакащи локомотиви, които да изтеглят недерайлиралите цистерни.

Разследващият инцидента Бойко Скробански, член на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, каза, че тепърва ще се свалят данните от записващите устройства, които двата локомотива имат. Ще бъдат предприети също така измервания на железния път и на подвижния състав.

От обърналите се вагони най-малко осем от тях са цистерни с гориво, съобщи по-рано директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов, който също е на място. Работи се за недопускане на още изтичане на гориво, добави той. По-късно Джартов информира, че все още има течна гориво от някои от цистерните.