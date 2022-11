Шолц в Пекин: Защо Германия се нуждае от Китай повече от всякога?

Шолц се срещна с китайския президент Си Дзинпин в Пекин, след като кацна в столицата сутринта местно време, а следобед беше приет от премиера Ли Къцян.

Канцлерът се присъединява към делегация от 12 германски индустриални титани, сред които са изпълнителните директори на Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens и химическия гигант BASF. Очаква се те да се срещнат с китайските компании при закрити врата, твърди източник пред CNN.

Групата влезе в Китай, без да се подложи на обичайната 7-дневна карантина в хотел. На кадрите се виждат облечени в униформи медицински работници, които посрещнаха самолета на Шолц на международното летище в Пекин, за да тестват официалната делегация за COVID-19.

Olaf Scholz is on his first trip to China as German chancellor. Despite his coalition partners labelling Beijing a systemic rival, there are doubts as to how far Scholz is willing to decouple from Germany's biggest trading partner pic.twitter.com/97Aol5y8Iz