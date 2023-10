Сметките на Путин за Украйна ще излязат: Германски анализатор критикува Запада (ВИДЕО)

Рьопке е категоричен, че украинската контраофанзива е загубила голяма част от инерцията си след освобождаването на Работино (10 километра южно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол). Германският политически анализатор счита, че украинците вече почти не хвърлят сили за пробив през Новопокроповка (13 километра южно от Орехов) и по линията към Върбово (18 километра югоизточно от Орехов), като казва буквално следното: "Докато украинската контраофанзива постигна поне тактически успехи през първите два месеца, сега го прави само в изключително малка степен (отделни редици дървета са превзети, други са загубени)".

KHORNE group, part of the 116th mechanized brigade, destroys Russian fortifications and equipment in the Zaporizhzia direction with FPV drones and cluster munitions. pic.twitter.com/OpH2eXadD0