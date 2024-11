Емблематичният банан, залепен с тиксо, се продаде за 6,2 млн. долара в Ню Йорк

Провокативната творба на Маурицио Кателан, изобразяваща банан, залепен с тиксо за стена, бе оценена на 6,2 млн. долара в Сотбис в Ню Йорк - четири пъти повече от предварителните оценки.

От аукционната къща съобщават, че китайският предприемач в областта на криптовалутите и основател на TRON Джъстин Сун е наддал на търга за инсталацията "Комедиант" на италианския визуален артист в сряда, 20 ноември, за да се сдобие с нея в "битка" с шест други конкуренти. "През следващите дни аз лично ще изям банана като част от това уникално артистично преживяване", е цитиран да казва Сун. Според "The New York Times" бананът с тиксо - сега може би един от най-скъпите плодове, продавани някога - всъщност е бил купен по-рано през деня за едва 0,35 долара.

#AuctionUpdate: Maurizio Cattelan’s iconoclastic 'Comedian' has captivated the world once again—this time in the #SothebysNewYork salesroom. The world’s most notorious banana just sold for $6.2M. #SothebysNOW pic.twitter.com/6bOSz0k5b0