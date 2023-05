Студент изяде произведение на изкуството (ВИДЕО)

Случаят е от четвъртък, когато студент по изкуства от Националния университет в Сеул изяде емблематична творба на италианския художник Маурицио Кателан.

„Студентът каза на музея, че го е изял, защото е гладен“, коментира говорител на музея пред CNN в телефонно обаждане.

След като хапна плода, ученикът залепи кората обратно на стената. По-късно кората е заменена от музея с пресен банан.

„Случи се внезапно, така че не бяха предприети специални действия. Художникът (Кателан) беше информиран за инцидента, но не реагира по никакъв начин“, добави говорителят на музея.

Творбата е част от самостоятелната изложба на Кателан, която в момента се провежда в базирания в Сеул музей до 16 юли. Самият банан се разменя редовно на всеки два до три дни и не се продава.

Кателан е известен със сатирични произведения, които предизвикват популярната култура, често провокирайки дебати около концептуалното изкуство. ОЩЕ: "Мона Лиза“ си "хапна" торта в Лувъра (ВИДЕО)

Student eats artwork of a banana duct-taped to a museum wall because 'he was hungry' https://t.co/jnfnbTR0m3 pic.twitter.com/LzslDSlW0E