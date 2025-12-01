Изненада: Лора Караджова очаква третото си дете (СНИМКА)

Певицата Лора Караджова обяви щастливата новина, че скоро семейството ѝ ще се увеличи. Изпълнителката, която след два дни (на 3-ти декември) ще отбележи 43-тия си рожден ден, сподели съобщението чрез кратко видео в социалната мрежа TikTok, с което разкри, че отново ще става майка. Това ще бъде трето дете за Лора и четвърто внуче за баща ѝ, легендарния вокалист на група "Сигнал" - Йордан Караджов.

Снимка: Lora Karadjova/TikTok, стокадър

Баланс между музикална кариера и щастливо семейство

Лора вече има две деца – 11-годишната си дъщеря Алиса от предишната си връзка с Валентин Славов и сина си Матео, който се роди по време на пандемията от настоящия ѝ партньор, музиканта Марсел Рохас.

Двамата се сгодиха в края на 2019 година, но все още не са сключили официален брак, като плановете им за сватба бяха временно възпрепятствани. Лора и Марсел се познават от повече от десетилетие благодарение на общата им страст към сноуборда, което постепенно прерасна в романтична връзка и споделено семейно бъдеще.

Още: Участничка в Hell's Kitchen чака дете (ВИДЕО)

Новина за третата ѝ бременност отново подчертава колко значимо е семейството за Лора и как личният ѝ живот продължава да бъде изпълнен с радостни моменти, любов и създаване на нови спомени. Тя сподели, че планира да съхрани стволови клетки и в поста си в социалните мрежи подчертава значението на процедурата.

През годините Лора е работила както самостоятелно, така и в сътрудничество с други известни музиканти, което ѝ е донесло множество признания от публиката. Независимо от професионалните ангажименти, тя успява да съчетава музикалната си кариера с отговорностите на родител.

Още: Популярна репортерка от bTV стана майка (СНИМКИ)