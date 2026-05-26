Връчиха наградите „Учител на годината“ в Асеновград

Вижте кои са отличените за учебната 2025 г./2026 г.

Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев връчи отличията на наградените в традиционната церемония „Учител на годината“. Признание за своите професионални успехи през изминалата учебна година получиха учители, директори, творци и дейци на културата. Събитието премина в тържествена атмосфера и приповдигнато настроение. „И тази година община Асеновград засвидетелства своята признателност към всички вас – просветителите, хората на образованието, културата, науката и изкуството, които с всеотдайност и постоянство продължавате делото на светите братя Кирил и Методий. Благодарение на вашия труд децата на Асеновград не само придобиват знания, но и се изграждат като достойни личности с ценности и характер. С тези заслужени отличия, които общинската администрация връчва всяка година на 24 май, изразяваме своята благодарност и уважение към вашата мисия. Нека не забравяме, че именно езикът и писмеността са онова, което ни обединява и ни прави народ, където и да се намираме по света“, заяви пред присъстващите кметът д-р Грудев.

Ето и имената на наградените учители, директори, културни дейци, творци:

Номинирани за „Учител на годината“ от Сдружение на директорите в средното образование в община Асеновград и наградени от кмета д-р Христо Грудев:

Невена Колева от СУ "Св. св. Кирил и Методий" – Асеновград: Учител по английски език в начален етап.

Златка Янева от СУ "Св. княз Борис I" – Асеновград: Учител по английски език в гимназиален етап, преподаваща профилирана подготовка по английски език ниво В2.

Нели Петкова от ОУ „Ангел Кънчев“ – Асеновград: Начален учител и класен ръководител.

Донка Вълчева-Иванова от ОУ “Панайот Волов“ – Асеновград, кв. „Долни Воден“: Старши учител по физическо възпитание и спорт.

Лора Петрова от ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" - с. Боянци: Старши учител по английски език.

Ваня Стойчева от ПГ „Цар Иван Асен II“ – Асеновград: Старши учител по български език и литература.

Магдалена Мильошина от ОУ „Христо Ботев“ – Асеновград: Старши учител по български език и литература.

Невена Раева от ОУ „Петко Каравелов“ – Асеновград: Начален учител.

Нина Теохарова от ОУ „Отец Паисий“ – Асеновград: Учител по български език и литература и История и цивилизации.

Марияна Кьосева от ПГ по ХВТ „Св. Димитрий Солунски“ – Асеновград: Старши учител по професионална подготовка по теоретично обучение.

Христина Анастасова от Център за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) "Васил Левски" – Асеновград: Учител по автентичен фолклор - народно пеене.

Номинирана за „Директор на училище“ от Сдружение на директорите в средното образование в община Асеновград и наградена от кмета д-р Христо Грудев:

Весела Ангелова, директор на ОУ „Петко Каравелов“ – Асеновград.

Номинирана за „Директор на детска градина“ от Сдружение на директорите в средното образование в община Асеновград и наградена от кмета д-р Христо Грудев:

Елеонора Стоянова, директор на ДГ „ Мир” – Асеновград.

Номинирана в направление „Директори и зам.-директори“ от Синдиката на българските учители в община Асеновград и наградена от кмета д-р Христо Грудев:

Йорданка Биринджиева, зам.-директор в СУ „Св. княз Борис I“.

Номинирана в направление „Професионално образование“ от Синдиката на българските учители в община Асеновград и наградена от кмета д-р Христо Грудев:

Йорданка Христова от ПГ по ХВТ „Св. Димитър Солунски“ – Асеновград: Старши учител по професионална подготовка

Номинирана в направление „Природо-математическо образование“ от Синдиката на българските учители в община Асеновград и наградена от кмета д-р Христо Грудев:

Мадлен Милкова от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Асеновград: Педагог в сферата на технологиите, който подготвя учениците за бъдещето чрез STEM обучение, роботика и изкуствен интелект.

Номинирана в направление „Начално образование“ от Синдиката на българските учители в община Асеновград и наградена от кмета д-р Христо Грудев:

Анна Бояджиева от ОУ „Христо Ботев“ – Асеновград: Старши учител в начален етап.

Номинирана в направление „Възпитателна работа и извънкласни дейности“ от Синдиката на българските учители в община Асеновград и наградена от кмета д-р Христо Грудев:

Любомира Златева от ОУ „Христо Ботев“ - Асеновград.

Номинирана в направление „Млади учители“ от Синдиката на българските учители в община Асеновград и наградена от кмета д-р Христо Грудев:

Лиляна Неделчева от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Асеновград.

Наградена от кмета д-р Христо Грудев културни дейци и творци:

Тихомир Панайотов – художник, дърворезбар, иконописец и поет, тази година той отпразнува своя 80-годишен юбилей.

Марин Маринов - журналист, писател и общественик, тази година той отпразнува своята 75-годишнина.

Екипът на Градска библиотека „Паисий Хилендарски” – Асеновград.

Екипът на Исторически музей – Асеновград, през 2026 г. се навършват 100 години от началото на организираното музейно дело в Асеновград.

Владимир Янев - дългогодишен фоторепортер и журналист в БТА.

Денс формация „Косара“ - тази година формацията празнува 50-годишен юбилей.

„Театрална работилница за мечти“ - тази година инициираният и организиран от сдружението фестивал „Театър за ценители“ навършва 5 г.

Антония Макавеева – ръководител на Школа за народно пеене към НЧ „Св. преп. Паисий Хилендарски“ – Асеновград.

Владимир Владимиров - ръководител на Гайдарски състав към НЧ „Св. преп. Паисий Хилендарски“ – Асеновград.

Театър „Арте“ към НЧ „Родолюбие“ – Асеновград.

Ина Паришева – ръководител на Музикална школа към НЧ „Родолюбие“ – Асеновград.

Елеонора Забунова – ръководител на Школа по пиано към НЧ „Родолюбие“ – Асеновград.

Кети Стоянова - учител по музика и пиано.