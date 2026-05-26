Спорт:

Мария Бакалова за потенциала на DARA: Тя е много повече от артист

26 май 2026, 13:31 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мария Бакалова за потенциала на DARA: Тя е много повече от артист

Дара е име, което все по-често ще се споменава не само в България, но и много по-далеч, чак до САЩ. На това мнение и актрисата Мария Бакалова, която се утвърди като холивудска актриса и гради успешна кариера. "Дара не е само певица. Тя е артист от всякакво естество - тя танцува, пее и има актьорско поведение на сцена. Все повече хора ще чуват за нея.", коментира Бакалова в студиото на "Събуди се" по NOVA, в неделя, 24 май.

Актрисата сподели, че няма търпение да види как победителката на "Евровизия" тепърва ще покорява нови високи върхове в музикалното си развитие. 

Според Мария, много често на един талантлив артист му се обръща внимание, чак когато постигне огромен успех, но някак си никой не се е фокусирал върху вече изминатия от него път. "Малко се забравя всичкият път, който е извървял, цялата работа, която е положена", каза актрисата. 

Снимка: Getty Images

Още: "Мога да постигна, каквото искам" и го направи: DARA преди 11 години (ВИДЕО)

Мария Бакалова сподели, че най-важното за един артист е да запази дисциплина и фокус след големия успех. "Когато стане големият пробив, трябва да работиш за следващия голям успех." 

За новите проекти и връзката с родината

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Освен за пробива в Холивуд, навръх 24 май Бакалова говори за връзката си с България, професионалните си ангажименти и новите проекти.

Актрисата, номинирана за "Оскар", сподели, че връзката ѝ с България остава силна независимо от международната ѝ кариера. "Семейството ми винаги ме води към България, приятелите ми ме водят към България", каза тя и допълни, че се стреми да се връща възможно най-често, защото тези срещи ѝ дават усещане за принадлежност и спокойствие.

Снимка: Getty Images

Още: "Евровизия" 2027: Холивудските ни звезди Мария Бакалова и Юлиан Костов биха приели да са водещи (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
звезди DARA Мария Бакалова български знаменитости
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
Още от Шоубизнес
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес