Мария Бакалова за потенциала на DARA: Тя е много повече от артист

Дара е име, което все по-често ще се споменава не само в България, но и много по-далеч, чак до САЩ. На това мнение и актрисата Мария Бакалова, която се утвърди като холивудска актриса и гради успешна кариера. "Дара не е само певица. Тя е артист от всякакво естество - тя танцува, пее и има актьорско поведение на сцена. Все повече хора ще чуват за нея.", коментира Бакалова в студиото на "Събуди се" по NOVA, в неделя, 24 май.

Актрисата сподели, че няма търпение да види как победителката на "Евровизия" тепърва ще покорява нови високи върхове в музикалното си развитие.

Според Мария, много често на един талантлив артист му се обръща внимание, чак когато постигне огромен успех, но някак си никой не се е фокусирал върху вече изминатия от него път. "Малко се забравя всичкият път, който е извървял, цялата работа, която е положена", каза актрисата.

Снимка: Getty Images

Още: "Мога да постигна, каквото искам" и го направи: DARA преди 11 години (ВИДЕО)

Мария Бакалова сподели, че най-важното за един артист е да запази дисциплина и фокус след големия успех. "Когато стане големият пробив, трябва да работиш за следващия голям успех."

За новите проекти и връзката с родината

Освен за пробива в Холивуд, навръх 24 май Бакалова говори за връзката си с България, професионалните си ангажименти и новите проекти.

Актрисата, номинирана за "Оскар", сподели, че връзката ѝ с България остава силна независимо от международната ѝ кариера. "Семейството ми винаги ме води към България, приятелите ми ме водят към България", каза тя и допълни, че се стреми да се връща възможно най-често, защото тези срещи ѝ дават усещане за принадлежност и спокойствие.

Снимка: Getty Images

Още: "Евровизия" 2027: Холивудските ни звезди Мария Бакалова и Юлиан Костов биха приели да са водещи (СНИМКИ)