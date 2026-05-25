Асеновград отпразнува тържествено 24-ти май

В Асеновград тържествено беше отбелязан 24 май – Денят на българската азбука, просветата и културата и на славянската книжовност. Талантливи деца и ученици от детските градини и училищата изпълниха празничната програма, подготвена от общината, с настроение и красота. Младите изпълнители представиха тематични танци и изпълниха познати и по-малко известни песни, посветени на писмеността и българщината. Площадът на града беше озарен от усмивките на учители, директори и възпитаници на асеновградските училища и детски градини.

Кметът на Асеновград д-р Христо Грудев произнесе тържествено слово пред присъстващите. „Днес, на 24 май – един от най-българските празници, отдаваме почит към делото, което ни е съхранило като народ през вековете. На този ден празнуваме знанието, духовността и нестихващото желание на нацията ни да се развива и да твори. Благодаря на всички вас – учители и творци, които с труд и отдаденост, изправяйки се пред съвременните предизвикателства в образователната система, неуморно предавате своя опит, умения и знания на следващите поколения. Нека всички заедно продължаваме да пазим силата на словото, уважението към образованието и гордостта, че сме народ с богата култура и история. Честит 24 май!“, каза д-р Груев. В края на официалната част прозвуча химнът на Република България, а целият площад застина в знак на уважение и признателност към будителите, благодарение на които днес българският народ има своя писменост и култура.