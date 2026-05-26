Пускат допълнителен градски транспорт за концерта на Iron Maiden

Столичната община организира допълнителен градски транспорт за концерта на Iron Maiden на 26 май 2026 г., за да осигури по-бързо, безопасно и удобно придвижване на гражданите и гостите на София след края на събитието.

Във връзка с очаквания засилен пътникопоток, по разпореждане на Центъра за градска мобилност и в координация със „Столичен автотранспорт“, „Столичен електротранспорт“, „Метрополитен“ и органите на реда, ще бъде въведена специална организация на движението на градския транспорт в часовете след концерта.

От 22:00 часа на 26 май до 00:30 часа на 27 май ще бъдат намалени интервалите на движение по ключови линии на наземния градски транспорт.

Допълнително ще се движат трамвайни линии № 10, 12, 13, 15 и 18, както и автобусни линии № М3, 72, 76, 204, 213, 280 и 604.

„Столичен автотранспорт“ ще осигури и седем резервни съчленени автобуса, които ще бъдат включвани поетапно след приключване на концерта при необходимост и при струпване на пътници. Те ще обслужват линии № М3, 94, 204 и 280 по преценка на главния диспечер и екипите на КАТ.

С цел поемане на очаквания по-голям поток от пътници, нощните линии N1 и N2 също ще се обслужват със съчленени автобуси.

„Метрополитен“ ще осигури и метровлакове в т.нар. „топъл резерв“, които ще бъдат пускани извънредно непосредствено след края на концерта при необходимост и при струпване на хора в метростанциите.

Организацията има за цел да улесни придвижването след събитието и да насърчи използването на обществения транспорт при провеждането на големи събития в града.

Столичната община призовава гражданите да планират пътуванията си предварително и да използват градски транспорт, за да се избегнат задръствания в района на концерта.

Въвежда се временна организация на движението:

При необходимост и по преценка на „Пътна полиция“ към СДВР се забранява движението на пътни превозни средства по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в отсечката между бул. "Драган Цанков“ и бул. ,,Цариградско шосе“ в посока "Орлов мост" от 13.00 часа на 26.05.2026 г. до 24.00 часа на 26.05.2026 г.

Забранява се двустранно движението на пътни превозни средства на моста пред Националния стадион „Васил Левски“, на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ от 15.00 часа на 26.05.2026 г. до 01.00 часа на 27.05.2026 г.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства и извън местата в режим на платено паркиране, както следва:

До 20.00 часа на 29.05.2026 г. на джобовете на бул.„Евлоги и Христо Георгиеви“ срещу входа (бариерата) на паркинг „Пазари Запад“.

До 24:00 часа на 26.05.2026 г. на паркингите на моста пред Националния стадион „Васил Левски“, на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.