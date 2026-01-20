22 жертви на агресивен слон само за 10 дни (ВИДЕО)

Слоновете, колосални, но като цяло кротки животни, обикновено не участват в насилствени епизоди като тези, които се случват в източна Индия. Щатът Джаркханд живее в страх след насилственото бягство на мъжки слон, който вече е обвинен за смъртта на най-малко 22 души в рамките на малко повече от 10 дни. Властите поддържат извънредни операции, докато цели общности остават в карантина от страх от по-нататъшни атаки.

Слонът е извън контрол и причинява хаос в Индия

Снимка: iStock

Атаките започнаха по-рано тази година в окръг Западен Сингбхум, особено в селските райони близо до горите Саранда, Колхан и Чайбаса. Слонът, описан като изключително агресивен, нахлул в няколко села през нощта, когато повечето от жертвите спяли в несигурни жилища или пазели реколтата и хамбарите. Един от най-тежките инциденти станал в село Бабадия, където двойка и двете им деца били смазани до смърт, докато спяли. Подобни случаи се повторили в общности като Хатгамхария, Лампайсай и Бада Пасия, което бързо увеличило броя на загиналите и ранените.

Неуспешни операции за контрол над агресивния слон

Горските власти признават, че опитите да се хване или успокои животното са се провалили. Специализирани екипи от други региони не са успели да го удържат и дори един от експертите е загубил живота си по време на контролните маневри.

Снимка: iStock

В момента в операциите по издирването са ангажирани над 100 души, подпомагани от дронове, наземни патрули и координация между държавни и национални агенции. Въпреки това слонът все още не е открит. "Все още сме на лагер, докато се опитваме да проследим животното с няколко екипа", каза Адитя Нараян, служител в районната горска служба, потвърждавайки, че рискът продължава да съществува.

A killer elephant -- who is at-large -- has left a total of 22 people dead over a 10 day period in India.



Details: https://t.co/Q3njFcHsgJ



🎥: TIM pic.twitter.com/NzXY48gI4d — TMZ (@TMZ) January 19, 2026

Защо този слон е толкова агресивен?

Специалистите смятат, че слонът е в състояние на муст, хормонална фаза, свързана с високи нива на тестостерон, която причинява непредсказуемо и агресивно поведение при мъжките. Други експерти предполагат, че той може да е дезориентиран и отделен от стадото си, което засилва защитното му поведение. Според горските власти, животното се движи по кръгова траектория с дължина до 110 километра, което затруднява локализирането му. Този тип поведение може да продължи между 15 и 60 дни, което увеличава риска за близките населени места.

Колко опасен е слонът?

Въпреки че не са хищници, слоновете са изключително опасни животни поради огромното си тегло. Поведението им обикновено е миролюбиво, но ако се почувстват застрашени, могат да атакуват и да причинят сериозни щети, което се потвърждава от статистическите данни. През последните 18 години в Джаркханд са регистрирани над 1270 смъртни случая на хора при подобни инциденти. Ето защо местните общности изискват от властите да решат този проблем, който е извън контрол, пише "Marca".

