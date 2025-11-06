"Адът продължава": Стотици загинаха и още толкова са в неизвестност от тайфуна "Калмаеги" (ВИДЕА)

Филипински официални лица съобщиха, че броят на жертвите от широко разпространените наводнения и опустошения, причинени от тайфуна "Калмаеги" в централната част на страната, е нараснал до най-малко 114, а 127 други са обявени за изчезнали. Много от изчезналите в резултат на мощния тайфун са от провинцията, която все още се възстановява от смъртоносно земетресение, предаде Асошиейтед прес.
Президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши обяви извънредно положение. Обявяването на извънредно положение от Маркос, направено по време на среща с длъжностни лица, отговарящи за реагиране при бедствия, за да се оцени последиците от урагана, ще позволи на правителството да разпредели по-бързо средствата за извънредни ситуации и да предотврати натрупването на запаси от храна и прекомерното повишаване на цените.
Какви са щетите от "Калмаеги"?
Hell in the Philippines: Typhoon Kalmaegi has killed at least 26 people— NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2025
Six people died in a helicopter crash in the Philippines during the storm.
The aircraft was taking part in disaster-relief operations when it went down. pic.twitter.com/H3kg85U3vu
Бернардо Рафаелито Алехандро IV, заместник-администратор на Службата за гражданска защита, заяви, че повечето от смъртните случаи са регистрирани в централната провинция Себу, която беше пометена от "Калмаеги" във вторник, предизвиквайки внезапни наводнения и преливане на реки и други водни пътища. "Калмаеги" се отдалечи от западната провинция Палаван в Южнокитайско море преди обяд в сряда и се движеше към Виетнам.
❗️❗️ HORRIFIC flooding across Cebu, Philippines after Typhoon Kalmaegi (TinoPH).— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 4, 2025
Homes gone. Streets underwater. Families displaced.
This. Is. Not. Normal.
Warmer oceans = stronger storms
Climate change = worse flooding
What we’re seeing in Cebu is part of a growing global… pic.twitter.com/9fAM2daPBV
Тайфунът "Рагаса", един от най-мощните от години, издигна вълни, по-високи от улични лампи, по крайбрежните алеи на Хонконг и спря обичайния живот по южното китайско крайбрежие тази сутрин, след като остави след себе си жертви и разрушения в Тайван и Филипините, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Тайван съобщи за 15 загинали и 17 души в неизвестност, а Филипините – за седем загинали, след като тайфунът премина между двете страни.
Силните ветрове събудиха жителите на Хонконг в ранните часове на деня и много от тях описаха в интернет пораженията от стихията. Отнесени са части от покрива на пешеходен мост, повалени са дървета в целия град. Около 13 ранени са приети в болница.
Visuals from this morning show the aftermath of Typhoon Tino (Kalmaegi) in Talisay, Cebu, Philippines.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 5, 2025
LATEST UPDATE: At least 66 people have died, 26 are missing, and hundreds of thousands fled after one of the year’s strongest storms hit on November 4, causing devastation. pic.twitter.com/nONQe807Dl
Повече от един милион души бяха преместени в провинция Гуандун, икономическия център на южната част на Китай, съобщи централната китайска телевизия. Националната метеорологична агенция прогнозира, че супертайфунът ще достигне сушата между градовете Тайшан и Чжанцзян между този следобед и тази вечер. Учебните занятия, работата във фабриките и транспортните услуги бяха преустановени в около десетина градове.
UPDATE: At least 48 people have died and thousands displaced as Typhoon Kalmaegi (TinoPH) triggered devastating floods across the central Philippines.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 4, 2025
Entire towns in Cebu were submerged, with vehicles and debris swept away by floodwaters.
Local officials report 48 deaths… pic.twitter.com/1xyk8ZcAEL
Хонконг и Макао, отмениха учебните занятия и полети, а много магазини останаха затворени. Стотици хора потърсиха убежище във временни центрове и в двата града. Един човек беше ранен в Макао.
Метеорологичната служба в Хонконг съобщи, че супертайфунът "Рагаса", с максимална постоянна скорост на вятъра в центъра от около 195 км/ч., се намира на около 100 километра южно от финансовия център. Прогнозира се, че той ще продължи да се движи на запад или северозапад със скорост около 22 км/ч.
