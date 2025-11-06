"Адът продължава": Стотици загинаха и още толкова са в неизвестност от тайфуна "Калмаеги" (ВИДЕА)

Филипински официални лица съобщиха, че броят на жертвите от широко разпространените наводнения и опустошения, причинени от тайфуна "Калмаеги" в централната част на страната, е нараснал до най-малко 114, а 127 други са обявени за изчезнали. Много от изчезналите в резултат на мощния тайфун са от провинцията, която все още се възстановява от смъртоносно земетресение, предаде Асошиейтед прес.

Президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши обяви извънредно положение. Обявяването на извънредно положение от Маркос, направено по време на среща с длъжностни лица, отговарящи за реагиране при бедствия, за да се оцени последиците от урагана, ще позволи на правителството да разпредели по-бързо средствата за извънредни ситуации и да предотврати натрупването на запаси от храна и прекомерното повишаване на цените.

Какви са щетите от "Калмаеги"?

Hell in the Philippines: Typhoon Kalmaegi has killed at least 26 people



Six people died in a helicopter crash in the Philippines during the storm.



The aircraft was taking part in disaster-relief operations when it went down. pic.twitter.com/H3kg85U3vu — NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2025

Бернардо Рафаелито Алехандро IV, заместник-администратор на Службата за гражданска защита, заяви, че повечето от смъртните случаи са регистрирани в централната провинция Себу, която беше пометена от "Калмаеги" във вторник, предизвиквайки внезапни наводнения и преливане на реки и други водни пътища. "Калмаеги" се отдалечи от западната провинция Палаван в Южнокитайско море преди обяд в сряда и се движеше към Виетнам.

Още: "Ад във Филипините": Тайфунът "Калмаеги" отне живота на десетки (ВИДЕО)

Тайфунът "Рагаса" връхлетя Китай, Тайван и Филипините - отне живота на десетки

❗️❗️ HORRIFIC flooding across Cebu, Philippines after Typhoon Kalmaegi (TinoPH).



Homes gone. Streets underwater. Families displaced.



This. Is. Not. Normal.



Warmer oceans = stronger storms

Climate change = worse flooding



What we’re seeing in Cebu is part of a growing global… pic.twitter.com/9fAM2daPBV — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 4, 2025

Тайфунът "Рагаса", един от най-мощните от години, издигна вълни, по-високи от улични лампи, по крайбрежните алеи на Хонконг и спря обичайния живот по южното китайско крайбрежие тази сутрин, след като остави след себе си жертви и разрушения в Тайван и Филипините, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Тайван съобщи за 15 загинали и 17 души в неизвестност, а Филипините – за седем загинали, след като тайфунът премина между двете страни.

Силните ветрове събудиха жителите на Хонконг в ранните часове на деня и много от тях описаха в интернет пораженията от стихията. Отнесени са части от покрива на пешеходен мост, повалени са дървета в целия град. Около 13 ранени са приети в болница.

Visuals from this morning show the aftermath of Typhoon Tino (Kalmaegi) in Talisay, Cebu, Philippines.



LATEST UPDATE: At least 66 people have died, 26 are missing, and hundreds of thousands fled after one of the year’s strongest storms hit on November 4, causing devastation. pic.twitter.com/nONQe807Dl — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 5, 2025

Повече от един милион души бяха преместени в провинция Гуандун, икономическия център на южната част на Китай, съобщи централната китайска телевизия. Националната метеорологична агенция прогнозира, че супертайфунът ще достигне сушата между градовете Тайшан и Чжанцзян между този следобед и тази вечер. Учебните занятия, работата във фабриките и транспортните услуги бяха преустановени в около десетина градове.

Още: 7,4 и 6,9 по Рихтер едно след друго: Нови земетресения удариха Филипините дни след голямата трагедия (ВИДЕО)

UPDATE: At least 48 people have died and thousands displaced as Typhoon Kalmaegi (TinoPH) triggered devastating floods across the central Philippines.



Entire towns in Cebu were submerged, with vehicles and debris swept away by floodwaters.



Local officials report 48 deaths… pic.twitter.com/1xyk8ZcAEL — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 4, 2025

Хонконг и Макао, отмениха учебните занятия и полети, а много магазини останаха затворени. Стотици хора потърсиха убежище във временни центрове и в двата града. Един човек беше ранен в Макао.

Метеорологичната служба в Хонконг съобщи, че супертайфунът "Рагаса", с максимална постоянна скорост на вятъра в центъра от около 195 км/ч., се намира на около 100 километра южно от финансовия център. Прогнозира се, че той ще продължи да се движи на запад или северозапад със скорост около 22 км/ч.

Още: Хиляди филипинци бягат от тайфун, който ще удари страната в четврътък