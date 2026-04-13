Американската блокада на Ормузкия проток е в сила: Тръмп заплаши Иран

След като преди ден американският президент разпореди американска военна блокада на Ормузкия проток, тя вече официално е в сила, предаде WSJ. Повече от 15 военни кораба на САЩ са на място, за да подкрепят операцията, според високопоставен служител. Съвет към моряците от U.K. Maritime Trade Operations, който е свързан с Британския кралски флот, каза, че ограниченията за морския достъп се прилагат за иранските пристанища и крайбрежните зони по протежение на Персийския залив, Оманския залив и части от Арабско море.

Ако ирански кораб доближи блокадата ...

Тръмп заплаши с удари срещу ирански кораби, като каза в публикация в социалните медии, че те ще бъдат насочени „използвайки същата система за убиване, която САЩ използва срещу наркодилърите на кораби в морето".

Trump:



Iran’s Navy is laying at the bottom of the sea, completely obliterated - 158 ships.



What we have not hit are their small number of, what they call, “fast attack ships,” because we did not consider them much of a threat.



Warning: If any of these ships come anywhere…

"Военноморските сили на Иран лежат на дъното на морето, напълно унищожени – 158 кораба. Това, което не сме ударили, са малкият им брой, така наречените, "бързи атакуващи кораби", защото не ги смятахме за голяма заплаха. Предупреждение: Ако някой от тези кораби се доближи до нашата БЛОКАДА, те ще бъдат незабавно ЕЛИМИНИРАНИ, използвайки същата система за убиване, която използваме срещу наркодилърите на лодките в морето", написа още американският президент.

Позицията на Иран

Иран по-рано заяви, че никое пристанище в Персийския залив или Оманско море няма да бъде безопасно, ако неговите пристанища бъдат застрашени. Военноморските сили на Иранската революционна гвардия заявиха, че всяко приближаване на военни кораби към Ормузкия пролив ще се третира като нарушение на примирието, според изявление, цитирано от полуофициалната иранска информационна агенция Fars.