Тръмп: Страни от НАТО искат да дойдат да ни помогнат да разчистим Ормузкия проток (ВИДЕО)

Трябва да преразгледаме НАТО. Те не бяха до нас. Няма да бъдат до нас и в бъдеще. Това за нас е просто военна операция, не е нещо трудно, но аз съм разочарован. Това заяви в телефонно интервю за Fox News американският президент.
We have to reexamine NATO. They weren't there for us.
They won't be there for us.
This is just a military operation, not a hard thing for us.
Той обаче съобщи, че вероятно страни от Алианса ще помогнат на САЩ в разчистването от мини в Ормузкия пролив. „Страните от НАТО казват, че искат да дойдат и искат да помогнат с пролива, така че няма да отнеме много време да го почистим“, обясни Тръмп.
NATO countries say they want to come, and they want to help with the strait, and it won’t take long to clean it out.
So we're going to clean out the strait.
"Доколкото разбирам, Великобритания и още няколко други държави изпращат миночистачи. Много държави нямат такива съдове. Представете си, Иран имаха 28 кораби за поставане на мини. Каква е тази страна, която има толкова много плавателни съдове, с които да пуска мини?", удиви се Тръмп.
As I understand it, the UK and a couple of other countries are sending minesweepers.
Той обаче не пропусна да разкритикува Япония за това, че не е помогнала на САЩ в операцията срещу Иран. „Протокът е критичен за Япония — те получават около 93% от петрола си през него. Южна Корея получава приблизително 45%. Въпреки това тези страни не са ни помогнали наистина. Аз ги попитах: Ще помогнете ли? Имаме около 45 000 американски войници в Япония и около 50 000 в Южна Корея. Пазим ги и ги защитаваме. Но когато поискаме малко помощ в замяна, те не ни помагат“, смята още той.
The Strait is critical for Japan — they get about 93% of their oil through it. South Korea gets roughly 45%. Yet these countries haven’t really helped us.
I ask them: are you going to help?
We have about 45,000 U.S. troops in Japan and about 50,000 in South Korea. We…
Той каза, че е могъл да окаже повече натиск върху НАТО да се включи в началото на операцията. „Бих ли могъл да ги накарам да участват? Може би. Но ако бяха дошли, щяха да го направят неохотно. Щяха да изостанат“, предположи той.
Could I have forced them to participate? Maybe.
But if they had come in, it would have been grudgingly.
They would have stayed behind.
