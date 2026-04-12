Тръмп: Страни от НАТО искат да дойдат да ни помогнат да разчистим Ормузкия проток (ВИДЕО)

12 април 2026, 19:37 часа 566 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на отбраната
Трябва да преразгледаме НАТО. Те не бяха до нас. Няма да бъдат до нас и в бъдеще. Това за нас е просто военна операция, не е нещо трудно, но аз съм разочарован. Това заяви в телефонно интервю за Fox News американският президент.

Той обаче съобщи, че вероятно страни от Алианса ще помогнат на САЩ в разчистването от мини в Ормузкия пролив. „Страните от НАТО казват, че искат да дойдат и искат да помогнат с пролива, така че няма да отнеме много време да го почистим“, обясни Тръмп.

"Доколкото разбирам, Великобритания и още няколко други държави изпращат миночистачи. Много държави нямат такива съдове. Представете си, Иран имаха 28 кораби за поставане на мини. Каква е тази страна, която има толкова много плавателни съдове, с които да пуска мини?", удиви се Тръмп.

Той обаче не пропусна да разкритикува Япония за това, че не е помогнала на САЩ в операцията срещу Иран. „Протокът е критичен за Япония — те получават около 93% от петрола си през него. Южна Корея получава приблизително 45%. Въпреки това тези страни не са ни помогнали наистина. Аз ги попитах: Ще помогнете ли? Имаме около 45 000 американски войници в Япония и около 50 000 в Южна Корея. Пазим ги и ги защитаваме. Но когато поискаме малко помощ в замяна, те не ни помагат“, смята още той.

Той каза, че е могъл да окаже повече натиск върху НАТО да се включи в началото на операцията. „Бих ли могъл да ги накарам да участват? Може би. Но ако бяха дошли, щяха да го направят неохотно. Щяха да изостанат“, предположи той.

Елин Димитров
