Тръмп разпореди "незабавна" блокада на Ормузкия проток

Президентът Доналд Тръмп разпореди морска блокада на Ормузкия проток от страна на САЩ в отговор на „непреклонния“ отказ на Иран да се откаже от ядрените си амбиции по време на мирните преговори в Исламабад. Макар да призна, че продължителните преговори в Пакистан са протекли „добре“ и „по повечето точки е постигнато съгласие“, Тръмп заяви, че Техеран е отказал да отстъпи по въпроса за ядрената си програма.

„С незабавно влизане в сила, Военноморските сили на САЩ, най-добрите в света, ще започнат процеса на блокиране на всички кораби, които се опитват да влязат или да напуснат Ормузкия проток“, написа Тръмп в Truth Social.

По-рано министерството на външните работи на Иран заяви, че никой не е очаквал преговорите със Съединените щати да доведат до споразумение само за една среща, след като преговорите в Исламабад зациклиха. „Естествено, от самото начало не трябваше да очакваме да постигнем споразумение само за една сесия. Никой не е имал такива очаквания“, каза говорителят на министерството Есмаил Бакаеи, според държавната телевизия IRIB.

