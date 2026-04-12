Тръмп разпореди "незабавна" блокада на Ормузкия проток

12 април 2026, 16:42 часа
Снимка: Getty Images
Президентът Доналд Тръмп разпореди морска блокада на Ормузкия проток от страна на САЩ в отговор на „непреклонния“ отказ на Иран да се откаже от ядрените си амбиции по време на мирните преговори в Исламабад. Макар да призна, че продължителните преговори в Пакистан са протекли „добре“ и „по повечето точки е постигнато съгласие“, Тръмп заяви, че Техеран е отказал да отстъпи по въпроса за ядрената си програма.

„С незабавно влизане в сила, Военноморските сили на САЩ, най-добрите в света, ще започнат процеса на блокиране на всички кораби, които се опитват да влязат или да напуснат Ормузкия проток“, написа Тръмп в Truth Social. 

По-рано министерството на външните работи на Иран заяви, че никой не е очаквал преговорите със Съединените щати да доведат до споразумение само за една среща, след като преговорите в Исламабад зациклиха. „Естествено, от самото начало не трябваше да очакваме да постигнем споразумение само за една сесия. Никой не е имал такива очаквания“, каза говорителят на министерството Есмаил Бакаеи, според държавната телевизия IRIB.

Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп САЩ Ормузки проток морска блокада война Иран
