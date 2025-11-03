Арестуваха доскорошния адвокат на израелската армия след видео как войници измъчват палестинец

Бившият главен юрист на израелската армия е бил арестуван, докато политическата конфронтация се задълбочава заради изтичането на видео, което според твърденията показва жестоко малтретиране на палестински затворник от израелски войници. Генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми подаде оставка като главен военен адвокат на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ/IDF) миналата седмица. Тя заяви, че поема пълна отговорност за изтичането на информацията. На 2 ноември историята взе още по-мрачен завой, когато Томер-Йерушалми беше обявена за изчезнала, а полицията я търсеше в продължение на часове на плажа северно от Тел Авив.

След това полицаите съобщиха, че тя е била намерена жива и здрава, но е била задържана.

Още: Тръмп брани Нетаняху от съд и завоалирано заплаши Си Дзинпин (ВИДЕО)

Скандалното видео

Снимка: Getty Images

Последиците от изтеклото видео се задълбочават с всеки изминал ден. Излъчено през август 2024 г. по израелски новинарски канал, то показва резервисти от военната база "Сде Теиман" в южната част на Израел, които отделят задържан настрани, след което го обграждат с щитове, за да блокират видимостта, докато той е подложен на побой и намушкан в ректума с остър предмет. Задържаният се е лекувал след това от тежки наранявания. Вижте ВИДЕОТО 18+.

Петима резервисти бяха обвинени в тежко малтретиране и причиняване на сериозни телесни повреди на палестинския задържан. Те отричат обвиненията. Имената им не са оповестени. В неделя четирима от резервистите носеха черни маски, за да скрият лицата си, когато се явиха на пресконференция пред Върховния съд в Йерусалим заедно с адвокатите си, които поискаха прекратяване на делото срещу тях.

Ади Кейдар, адвокат от дясната организация за правна помощ „Хонену“, заяви, че неговите клиенти са били подложени на „погрешен, пристрастен и напълно изфабрикуван съдебен процес“.

Още: Сред телата на върнатите израелски заложници е и един с български паспорт

Адвокатът на израелската армия показа безпристрастност, военният министър я нахока

Миналата седмица започна наказателно разследване по повод изтичането на видеозаписа. Генерал Томер-Йерушалми бе отстранена от длъжност за времето на разследването. В петък министърът на отбраната Израел Кац заяви, че тя няма да бъде допусната да се върне на поста си. Малко след това генерал Томер-Йерушалми подаде оставка. В писмото си тя заяви, че поема пълна отговорност за всеки материал, който е бил предоставен на медиите от подразделението.

"Аз одобрих предоставянето на материали на медиите в опит да противодействам на фалшивата пропаганда срещу правоприлагащите органи на армията", заяви Томер-Йерушалми. Това е позоваване на усилията на някои десни политически фигури в Израел да твърдят, че обвиненията за тежки злоупотреби с палестинския затворник са били изфабрикувани.

Тя добави: "Наш дълг е да разследваме всеки случай, в който има основателни подозрения за актове на насилие срещу затворник".

След оставката ѝ Кац остро осъди поведението ѝ. "Всеки, който разпространява клевети срещу войниците на IDF, не е достоен да носи униформата на армията", каза той.

Снимка: Getty Images

Още: 150 пуснати от Израел палестински терористи живеели в 5-звезден хотел с туристи от цял свят (СНИМКИ)

Премиерът Бенямин Нетаняху се присъедини към думите на министъра на отбраната в неделя, като заяви, че инцидентът в "Сде Теиман" е „може би най-тежкият удар по публичните отношения, който държавата Израел е преживяла от създаването си“.

Няколко часа по-късно в израелските медии се появиха първите съобщения, че генерал Томер-Йерушалми е изчезнала, което предизвика опасения, че политическият скандал е прераснал в трагедия. Беше организирана масивна операция по издирването ѝ. Няколко часа по-късно тя беше намерена в безопасност и в добро здраве в крайбрежната зона на Херцлия, съобщи израелската полиция.

През нощта полицейски говорител обяви, че двама души са били арестувани по подозрение в „разкриване на информация и други сериозни престъпления“ в рамките на разследването, предава BBC. Израелските медии съобщиха, че двамата са генерал Томер-Йерушалми и бившият главен военен прокурор полковник Матан Соломош.

Още: Тръмп с картбланш: десетки жертви в Газа при нови удари, след като Израел обвини "Хамас" за убит войник