Иранският върховен лидер към Тръмп: Няма да ни унищожиш, ще пратим самолетоносача ти на дъното на морето

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей заяви, че САЩ никога няма да успеят да свалят Ислямската република, и предупреди, че дори и най-силната армия в света може да понесе тежки удари. В изявление на 17 февруари, когато бяха подновени преговорите между Техеран и Вашингтон за иранската ядрена програма, той отправи директно послание към президента Доналд Тръмп, заплашващ дълго време страната му с удари.

"Американският президент заяви в едно от последните си изказвания, че в продължение на 47 години Америка не е успяла да елиминира Ислямската република. Той се оплака от това пред собствения си народ. В продължение на 47 години Америка не е успяла да унищожи Ислямската република. Това е добро признание. Аз казвам: и вие няма да успеете да направите това", заяви Хаменей на среща с граждани от провинция Източен Азербайджан във вторник.

Коментарите му идват дни след като Тръмп заяви, че смяната на режима в Иран „би било най-доброто, което може да се случи“.

Али Хаменей: По-опасно от самолетоносача е оръжието, което го праща на дъното на морето

Хаменей коментира и многократните изказвания на американския президент, че армията на САЩ е най-силната в света. "Най-силната армия в света понякога може да получи такъв удар, че да не може да се възстанови. Те продължават да повтарят, че са изпратили самолетоносач към Иран. Много добре, самолетоносачът е опасно средство, но по-опасно от него е оръжието, което може да го изпрати на дъното на морето", заплаши Али Хаменей, цитиран от опозиционната телевизия Iran International.

Снимка: Али Хаменей, Getty Images

Ударната група на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" от седмици е в региона на Близкия изток, а наскоро стана ясно, че САЩ ще преместят най-големия самолетоносач в света - "Джералд Форд" - от Карибско море край бреговете на Иран.

Междувременно в Женева тече нов кръг от преговори за ядрената програма на Иран с посредник Оман.

Върховният лидер на Иран раздели убитите протестиращи на три групи

В същата реч Хаменей заяви, че убитите по време на протестите през януари трябва да се разделят на три групи - сили за сигурност, минувачи и "подведени участници". Така той изключи онези, които най-яростно протестираха срещу репресивния режим. А той, от своя страна, отвърна с безразборна стрелба и смърт - независими данни показват, че силите за сигурност може да са убили десетки хиляди души, а още стотици хиляди са ранени.

„Ние скърбим. Казвам, че сме в траур за пролятата кръв“, заяви Хаменей. „Кръгът на нашите паднали, които считаме за мъченици, е широк". Той заяви, че „само подбудителите на размирици, водачите и онези, които са взели пари и оръжия от врага“ не попадат в този кръг.

Хаменей се помоли за милост и прошка за онези, които описа като "подведени участници", представяйки въстанието им срещу властта като заговор, подтикнат от "врага" (най-вече САЩ и Израел), а не като вътрешно протестно движение и израз на свободна воля на един репресиран от теократичното управление народ.

