Оставката на Румен Радев:

Иранският върховен лидер към Тръмп: Няма да ни унищожиш, ще пратим самолетоносача ти на дъното на морето

17 февруари 2026, 12:48 часа 295 прочитания 0 коментара
Иранският върховен лидер към Тръмп: Няма да ни унищожиш, ще пратим самолетоносача ти на дъното на морето

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей заяви, че САЩ никога няма да успеят да свалят Ислямската република, и предупреди, че дори и най-силната армия в света може да понесе тежки удари. В изявление на 17 февруари, когато бяха подновени преговорите между Техеран и Вашингтон за иранската ядрена програма, той отправи директно послание към президента Доналд Тръмп, заплашващ дълго време страната му с удари.

"Американският президент заяви в едно от последните си изказвания, че в продължение на 47 години Америка не е успяла да елиминира Ислямската република. Той се оплака от това пред собствения си народ. В продължение на 47 години Америка не е успяла да унищожи Ислямската република. Това е добро признание. Аз казвам: и вие няма да успеете да направите това", заяви Хаменей на среща с граждани от провинция Източен Азербайджан във вторник.

Още: Нови брутални репресии в Иран, режимът е издал близо 9000 обвинителни акта срещу протестиращи (ВИДЕО)

Коментарите му идват дни след като Тръмп заяви, че смяната на режима в Иран „би било най-доброто, което може да се случи“.

Али Хаменей: По-опасно от самолетоносача е оръжието, което го праща на дъното на морето

Хаменей коментира и многократните изказвания на американския президент, че армията на САЩ е най-силната в света. "Най-силната армия в света понякога може да получи такъв удар, че да не може да се възстанови. Те продължават да повтарят, че са изпратили самолетоносач към Иран. Много добре, самолетоносачът е опасно средство, но по-опасно от него е оръжието, което може да го изпрати на дъното на морето", заплаши Али Хаменей, цитиран от опозиционната телевизия Iran International.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Тръмп е одобрил израелски удари срещу Иран при определен сценарий

Снимка: Али Хаменей, Getty Images

Ударната група на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" от седмици е в региона на Близкия изток, а наскоро стана ясно, че САЩ ще преместят най-големия самолетоносач в света - "Джералд Форд" - от Карибско море край бреговете на Иран.

Междувременно в Женева тече нов кръг от преговори за ядрената програма на Иран с посредник Оман.

Върховният лидер на Иран раздели убитите протестиращи на три групи

В същата реч Хаменей заяви, че убитите по време на протестите през януари трябва да се разделят на три групи - сили за сигурност, минувачи и "подведени участници". Така той изключи онези, които най-яростно протестираха срещу репресивния режим. А той, от своя страна, отвърна с безразборна стрелба и смърт - независими данни показват, че силите за сигурност може да са убили десетки хиляди души, а още стотици хиляди са ранени.

Още: В бункер ли е: Върховният лидер на Иран се появи отново

„Ние скърбим. Казвам, че сме в траур за пролятата кръв“, заяви Хаменей. „Кръгът на нашите паднали, които считаме за мъченици, е широк". Той заяви, че „само подбудителите на размирици, водачите и онези, които са взели пари и оръжия от врага“ не попадат в този кръг.

Хаменей се помоли за милост и прошка за онези, които описа като "подведени участници", представяйки въстанието им срещу властта като заговор, подтикнат от "врага" (най-вече САЩ и Израел), а не като вътрешно протестно движение и израз на свободна воля на един репресиран от теократичното управление народ.

Още: Загадъчният син на иранския аятолах - или как санкциониран режим гради глобална империя от недвижими имоти

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Али Хаменей Доналд Тръмп Иран протести Иран война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес