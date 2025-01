Бедствие в Индонезия: Свлачище уби 16 души (ВИДЕО)

Най-малко 16 души загинаха и 10 бяха ранени при свлачище, връхлетяло Индонезия и по-конкретно индонезийската провинция Централна Ява, съобщиха правителствените власти, предава Al Jazeera. Свлачището в град Пекалонган е било предизвикано от проливни дъждове, каза във вторник говорител на агенцията за смекчаване на последиците от бедствията на страната. Властите издирват още трима изчезнали, тъй като предупредиха, че се очаква дъждът да продължи няколко дни.

По-късно Дони Пракосо, началник на полицията в Пекалонган, коментира пред местната телевизия Metro TV, че спасителите се опитват да намерят най-малко петима души, които все още са в неизвестност.

Служител на агенцията за бедствия в Централна Ява, каза, че издирването е забавено поради затруднен достъп до района. „Доброволците са в процес на отиване на мястото“, каза той пред телевизионния оператор Kompas TV.

