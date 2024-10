Близка до хусите медия: Йемен е обект на британо-американска въздушна атака (ВИДЕО)

Няколко района в Йемен, включително столицата Сана и летището в град Ходейда, са били подложени днес на въздушни удари, предаде Ройтерс като се позова на телевизия „Ал Масира“ и на местни жители.

Според близката до хусите медия са били нанесени удари и по град Дамар.

„Ал Масира“ твърди, че въздушното нападение е извършено от американските и британските сили, но служител на британското правителство отговори, че страната му не е замесена.

"Четири въздушни удара са ударили военния лагер Ал-Сияна северно от Сана, където е видян дим да се издига от набелязания обект.

Тези въздушни удари последваха масов митинг на площад Ал-Сабиен в Сана, който се проведе в знак на почит към мъченика Хасан Насрала. По време на митинга демонстрантите изразиха гнева си срещу САЩ, Израел и геноцида, извършен срещу палестинския и ливанския народ от ционистките сили.

Подкрепяното от Иран движение на хусите от ноември миналата година извършва атаки срещу чуждестранни търговски кораби, плаващи край бреговете на Йемен, в знак на солидарност с палестинците заради войната на Израел с „Хамас“, отбелязва Ройтерс.

Нападенията на хусите предизвикаха ответни удари от страна на американските и британските военни сили, разположени в региона, и станаха причина за нарушения в световната търговия, тъй като собствениците на кораби ги пренасочиха по-дълги маршрути, заобикалящи Африка от юг, за да избегнат Червено море и Суецкия канал, посочва Ройтерс.

The US and Britain launched a series of airstrikes on Yemeni Houthi positions in Sanaa and Hodeidah. pic.twitter.com/LTNt34Iy5f