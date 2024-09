След "Хизбула" Израел се зае и с хутите (ВИДЕО)

След като през почивните дни Израел проведе изключително тежки бомбардировки срещу "Хизбула" в Ливан и уби лидера на шиитската терористична групировка Хасан Насрала, Тел Авив обърна внимание и на йеменските хути (хуси) - още една от фанатичните прокси организации, използвани от Иран за налагане на влияние в Близкия изток.

Серия израелски въздушни удари с поне дузина изтребители порази петролни мощности, електрически подстанции и летище в Йемен - в пристанищните градове Ходейда и Рас Иса, където на много места е спрян токът. В Ходейда се намира и плененият с български моряци на борда кораб "Galaxy Leader". Според обяснението от израелската армия, цели са били и обекти, използвани за дистрибуция на доставени от Иран оръжия. Местното здравно министерство съобщи за поне 4 убити и 29 ранени, предаде The Guardian.

"Ударихме хусите в Йемен. Знаем как да достигнем много далеч, знаем как да достигнем още по-далеч и знаем как да ударим с прецизност. Това не е послание, а действие. Действие, което носи послание със себе си. В Ливан продължаваме с елиминирането на терористи, защото това е най-силният начин да ги отслабим. Продължаваме да унищожаваме оръжия и да елиминираме оперативни работници. Разглеждам оста, водена от Иран, с "Хизбула" като много централен фактор. "Хизбула" беше ударена много силно през последния месец, последните две седмици и последните три дни - тя загуби главата си и трябва да продължим да я удряме силно. Това е основният фокус и трябва да адаптираме нашите инструменти и за други места", каза командващият израелския генщаб генерал Херци Халеви.

