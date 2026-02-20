Спорт:

Будистки монаси настояват да се допитват до тях по държавните въпроси

Будистки монаси настояват да се допитват до тях по държавните въпроси

Стотици будистки монаси се събраха днес в столицата на Шри Ланка, за да протестират срещу действия на правителството, които възприемат като неуважение към религията и към старата традиция да се допитват до тях по държавни въпроси. В конституцията на Шри Ланка, която е с население от около 22 милиона души, е написано, че будизмът е държавна религия. Основният закон постановява също, че правителството има задължение да защитава и насърчава будизма. 

Повече от 70% от жителите на Шри Ланка са будисти и будистките духовници упражняват влияние върху въпросите на обществото, културата и политиката. 

Протестиращите в Коломбо монаси изчетоха призив към правителството, в който се казва, че властите има отговорността да базират ценностите си на принципите на будизма.

Елена Страхилова
