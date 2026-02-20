БТА откри пресклуб в Атина, гръцки студенти по българистика с приветствие (СНИМКИ)

На 14 февруари – Деня на свети Кирил Философ – в Атина беше открит Националният пресклуб на Българска телеграфна агенция (БТА). Това е "събитие с историческо значение за българо-гръцките отношения", съобщи Генчо Банев - преподавател по български език, литература и култура в лектората по българистика в департамента по руска филология и славистика на Атинския университет. "За нас беше чест и радост, че студентите, изучаващи български език в Атинския университет, получиха покана да отправят приветствие и поздрав – за което искрено благодарим".

Програма с откъси от словото на св. Климент Охридски към св. Кирил Философ

В рамките на откриването беше представена приветствена програма, подготвена с участието на студенти от Департамента по руска филология и славистика и от Центъра за изучаване на чужди езици (Дидаскалио) към Националния и Каподистриев университет в Атина.

Още: БТА дава пресклубовете си за приемна на омбудсмана

Програмата включваше прочит на откъси от похвалното слово на св. Климент Охридски към свети Кирил Философ, изпълнение на тропара на свети Кирил на църковнославянски, новобългарски и гръцки език и завърши с песента „Хубава си, моя горо“.

На събитието присъстваха официални лица, гости, представители на българската общност и българските училища в Атина.

"Вярваме, че БТА пресклубът ще бъде нов, жив мост на диалог, сътрудничество и приятелство. Радваме се, че бяхме част от този значим ден. На добър час и повече положителни новини!", написа във Facebook Генчо Банев.

Още: "Сто процента будни и бедни": Протест на обществените медии блокира центъра на София (ВИДЕО)