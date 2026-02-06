САЩ към гражданите си в деня на преговорите: Напуснете Иран незабавно

Виртуалното посолство на САЩ в Иран издаде в петък сутринта - 6 февруари - предупреждение за сигурността, в което призовава американските граждани да „напуснат Иран незабавно“ и да подготвят планове за заминаване, които не разчитат на помощта на американското правителство. Предупреждението дойде преди планираните преговори между Вашингтон и Техеран в Оман. Преговорите приключиха „засега“, съобщи иранската държавна телевизия в следобедните часове, цитирайки говорител на външното министерство.

Иранската делегация е напуснала мястото на преговорите и се е оттеглила в хотела си. Все още се търси яснота дали дискусиите ще бъдат възобновени в следващите дни, като прогнозите са, че именно това ще се случи.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зетят на американския президент Доналд Тръмп, участваха в срещата с екип, воден от иранския външен министър Абас Арагчи.

Предупрежденията на САЩ са няколко подред

През последния месец САЩ издадоха няколко подобни предупреждения за сигурност. Последно посолството призова американските граждани да напуснат страната в предупреждение от 14 януари, докато Тръмп обмисляше варианти за възможна военна интервенция в Иран, включително целенасочени удари, припомня CNBC.

Steve Witkoff and Jared Kushner are in Oman for talks with Iran. pic.twitter.com/nXRnrth2yl — Clash Report (@clashreport) February 6, 2026

Преговорите

Преговорите между Иран и САЩ в Оман се фокусират само върху ядрената програма на Техеран и няма да обхващат въпроси, свързани с отбраната, съобщи по-рано иранската информационна агенция ISNA.

Други източници обаче посочват, че все пак ще се обсъждат и другите искания на Вашингтон - да се намали иранският капацитет от балистични ракети, да се намали и иранската подкрепа за прокситата на страната в региона като хутите в Йемен, "Хизбула" в Ливан, милициите в Ирак и Сирия и др.

Междувременно The New York Times пише, че Вашингтон изисква Иран да прекрати ядрената си програма, да ограничи ракетите си и да се откаже от регионалните си представители, докато Техеран може да приеме ограничено обогатяване на уран, вероятно до 3% или по-малко - поне това са предложили някои съседи на Ислямската република. Иран може също така да приеме дългосрочно замразяване на ядрената си програма в замяна на облекчаване на санкциите.

Все още се чакат повече подробности след края на тази серия преговори.

