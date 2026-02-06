САЩ атакуват скоро Иран: Новини от преговорите в Оман вдигат завесата дали ще се случи

САЩ и Иран ще проведат и втори кръг преговори в Оман. Това съобщава Axios, позовавайки се на американски държавен източник. Отделно, изданието даде и информация какво е станало след първия кръг преговори, които продължиха 8 часа днес, 6 февруари.

Според публикацията, САЩ са опитали да преговарят както за иранската ядрена програма, така и за иранската програма за производство на ракети и за подкрепяните от Иран прокси сили в Близкия изток - хутите, шиитските милиции в Ирак и в Сирия, терористичните движения "Хамас" и "Хизбула". Но иранският външен министър Абас Арагчи казва, че засега разговори са водени само за иранската ядрена програма. Но според изнесеното в Axios и двете страни са се отнесли сериозно и отговорно към преговорния процес.

U.S.-Iran talks in Oman have ended for today.



Another round of talks will take place in the coming days.



Source: Axios pic.twitter.com/0IUVQfSlxS — Clash Report (@clashreport) February 6, 2026

Само че според The Wall Street Journal Иран засега отказва да спре да обогатява уран или поне да изнесе процеса извън иранска територия - Русия вече каза, че е готова да приеме обогатения ирански уран.

Американската делегация включва специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф, зетя на Тръмп Джаред Къшнър и началника на Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър. Иран е представен от външния министър Абас Арагчи и няколко негови заместници. Основният посредник беше външният министър на Оман Бадр ал Бусаиди.

Припомняме, че в близост до Иран вече има ударна военноморска американска група, водена от самолетоносач и по думите на Тръмп скоро и втора американска армада ще бъде там.

