Частен самолет се разби в Индия, загина политик (ВИДЕО)

28 януари 2026, 12:03 часа 332 прочитания 0 коментара
Частен самолет, на който е пътувал заместник-главен министър на индийски щат Аджит Павар, се е разбил в открито поле в Индия. Загинали са той и останалите четирима души на борда, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес и БТА. Самолетът е летял от финансовата столица на Индия Мумбай към Барамати, родния град на Павар, когато се е разбил и е избухнал в пламъци на около 254 км от Мумбай.

Причината за катастрофата все още не е известна. Телевизионни кадри показаха дим да се издига над останките на машината. 

66-годишният Павар беше заместник-главен министър на западния индийски щат Махаращра. Той е пътувал за Барамати, за да участва в кампанията за местните избори.

Двама души от екипа му и двама души екипаж, които са били на борда на самолета „Лиърджет 45“, също са загинали, съобщи Генералната дирекция по гражданска авиация в първоначалното си изявление.

Павар беше ключова фигура в щатската политика и беше вторият по ранг служител на изборна длъжност в Махаращра, като част от управляващата коалиция на премиера Нарендра Моди.

Моди изказа съболезнования, наричайки Павар "отдаден държавен служител".

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
