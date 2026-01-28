Частен самолет се разби в Индия, загина политик (ВИДЕО)

Частен самолет, на който е пътувал заместник-главен министър на индийски щат Аджит Павар, се е разбил в открито поле в Индия. Загинали са той и останалите четирима души на борда, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес и БТА. Самолетът е летял от финансовата столица на Индия Мумбай към Барамати, родния град на Павар, когато се е разбил и е избухнал в пламъци на около 254 км от Мумбай.

ОЩЕ: Хеликоптер се разби на планината Килиманджаро

Причината за катастрофата все още не е известна. Телевизионни кадри показаха дим да се издига над останките на машината.

66-годишният Павар беше заместник-главен министър на западния индийски щат Махаращра. Той е пътувал за Барамати, за да участва в кампанията за местните избори.

How many more warnings does Indian aviation need?

Bipin Rawat crash.

Ahmedabad plane tragedy.

Recent high-profile incidents again raising alarms.

If the regulator isn’t regulating, who will protect passengers?

DGCA’s silence is dangerous.

Safety audits, transparency, and strict… pic.twitter.com/NF3oq2FO1L — Samjho India (@Samjhoindia143) January 28, 2026

Двама души от екипа му и двама души екипаж, които са били на борда на самолета „Лиърджет 45“, също са загинали, съобщи Генералната дирекция по гражданска авиация в първоначалното си изявление.

Павар беше ключова фигура в щатската политика и беше вторият по ранг служител на изборна длъжност в Махаращра, като част от управляващата коалиция на премиера Нарендра Моди.

Моди изказа съболезнования, наричайки Павар "отдаден държавен служител".