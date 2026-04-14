Черешката на тортата е ще има ли мир: Проф. Владимир Чуков за войната в Иран

Най-вероятно ще има втора среща в Исламабад или в Женева за постигането на мир между САЩ и Иран. Двете страни се разделиха, без да затварят вратите си. Въпросът е черешката на тортата - ще има или няма да има сделка. Това е въпросът, който все още не знае. Това заяви пред БНТ арабистът проф. Владимир Чуков. Още: Американската блокада на Ормузкия проток е в сила: Тръмп заплаши Иран

Ормузкият пролив и икономическите загуби

Арабистът отчете, че 425 млн. долара общо струва блокадата на Ормузкия пролив от страна на Иран. Със затварянето на Ормуз, се удря и Китай, като се търси алтернативата на целия този хаос. Има го икономическият натиск, но да видим дали големите играчи ще устоят на натиска, каза проф. Владимир Чуков.

Той допълни, че отношението към иранските кораби от страна на САЩ ще бъде такова като срещу корабите с наркотици. Всичко зависи от това какво ще стане в Исламабад, смята проф. Владимир Чуков.

Според него следващата държава след Иран, ще бъде Куба - така, както се е заканил президентът на САЩ Доналд Тръмп.

"Представете си каква ще бъде икономическата ситуация в Иран, ако войната продължи", предупреди проф. Владимир Чуков.

Той предупреди в заключение, че един от опасните въпроси на масата остава ситуацията с "прокситата" на хутите и тяхното участие във войната.

