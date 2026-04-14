САЩ начертаха "червените линии" във войната, топката е в полето на Иран

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Вашингтон е ясно определил "червените си линии" в преговорите с Иран за прекратяване на войната в Близкия изток. Сега е ред Техеран да предприеме действия, съобщават Агенция "Франс прес" и "Блумбърг". Той ръководеше делегацията, която се срещна с ирански представители в Пакистан през уикенда, но преговорите приключиха без постигане на сделка за прекратяване на повече от петседмичното американско-израелско нападение срещу ислямската република.

Топката е в иранското поле

"Наистина мисля, че топката е в иранското поле, защото ние поставихме много на масата. Всъщност ясно заявихме какви са нашите червени линии, каза той в интервю за Fox News. Има две неща, по-специално, за които президентът на Съединените щати наистина каза, че нямаме гъвкавост", каза той. Той ги изброи като контрола на САЩ върху обогатения уран на Иран и механизъм за проверка, за да се гарантира, че той няма да разработи ядрено оръжие в бъдеще.

"Едно е иранците да кажат, че няма да имат ядрено оръжие. Друго е ние да въведем механизма, за да гарантираме, че това няма да се случи", каза Ванс.

Той каза също, че в замяна на двуседмично прекратяване на огъня, договорено от двете страни миналата седмица, Вашингтон очаква Иран напълно да отвори отново жизненоважния воден път през Ормузкия проток, който на практика беше затворен от силите на Техеран.

Ванс също така призова Ватикана "да се придържа към въпросите на морала" на фона на ескалиращия спор между президента Тръмп и папа Лъв относно войната в Иран.

"Разбира се, мисля, че в някои случаи би било най-добре Ватикана да се придържа към въпросите на морала и да остави президента на Съединените щати да се придържа към диктуването на американскатаполитика", каза Ванс.

Обръщайки вниманието си към Европа, Ванс призна, че е "натъжен", че унгарският премиер и десен съюзник Виктор Орбан е загубил изборите, но обеща Вашингтон да работи с неговия наследник.

Припомняме, че Орбан, който беше премиер на Унгария в продължение на 16 години, беше свален от Петер Мадяр, който очерта мащабни промени след убедителната си изборна победа, които ще предефинират връзките на страната с Европейския съюз, Русия и администрацията на Тръмп.

"Тъжно ми е, че той загуби. Сигурен съм, че ще работим много добре със следващия премиер на Унгария", каза Ванс, който присъства на митинг на Орбан в Будапеща миналата седмица в знак на подкрепа.

