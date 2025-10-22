Далекобоен дрон се заби в руска рафинерия, оценена на 1,2 млрд. долара - чак в Дагестан (ВИДЕО)

Рано тази сутрин е станала факт поредна атака с дронове срещу обект на руската петролна промишленост. Става въпрос за рафинерията "Дагнотех" на "Дагнефтпродукт" - стратегически обект, който беше "върнат на държавата" това лято. Руските власти иззеха предприятието от държавния секретар на Дагестан Магомед Султан Магомедов, обвинявайки го, че си го е присвоил. Този актив на "Дагнефтпродукт" е оценен на 1,2 млрд. долара.
"Днес в Дагестан имаше атака от вражески дронове. Целта им беше едно от предприятията на републиката. В момента няма съобщения за жертви или ранени. Информация за щетите се изяснява. Отговорните служби са на място, а всички власти работят като оперативни групи. Напомняме, че в Дагестан е наложена забрана за публикуване на информация за терористични атаки, удари с дронове на украинските въоръжени сили, разполагане на сили на Министерството на отбраната на Руската федерация и критична инфраструктура" - тези думи се появиха в официалния канал в Телеграм на Сергей Меликов, управителят на Дагестан.
Видеокадри в Телеграм ясно показват, че попадение в предприятието има - думите на Меликов, че "информация за щетите се изяснява" са също ясен индикатор, че щети има - Още: 31 пъти повече внос на бензин: Русия изпадна в тотална зависимост от Беларус
⚡️ “Waaah, the drone wants to fall!” — Dagestan under massive attack by Ukrainian drones— NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2025
In Makhachkala, gunfire and two powerful explosions were heard near the Dagnefteprodukt facility. Local authorities have reported that Dagestan came under attack by Ukrainian drones, with… pic.twitter.com/N0YvAXHRLA
Изглежда, обаче, щетите не са само в предприятието - видеокадри показват огромни разрушения в сграда, която изглежда като гражданска инфраструктура - Още: Още една руска рафинерия излезе в "неплатен отпуск" заради украинските дронове (ВИДЕО)
