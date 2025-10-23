Израел със стъпка към анексиране на Западния бряг, Тръмп с гръмко предупреждение

В явен опит да злепоставят израелския премиер Бенямин Нетаняху, крайнодесни политици предприеха символична стъпка - дадоха предварително одобрение на законопроект, предоставящ на Израел правомощия да анексира Западния бряг. Това е палестинската територия, която се намира на запад от река Йордан и където е Рамала - столицата на Палестинската автономия. Западният бряг е окупиран от израелските сили - там има израелски селища, високи стени и контролно-пропускателни пунктове, които не дават възможност на палестинците да се придвижват свободно. Територията на практика се управлява от израелското правителство.

Ултранационалистите в управляващата коалиция на Нетаняху многократно призоваваха Израел да анексира напълно Западния бряг, въпреки че законопроектът беше внесен от депутати извън правителството.

Той бе приет с 25 гласа „за“ и 24 „против“. Не е ясно дали ще получи подкрепата на мнозинството в 120-местния Кнесет (парламента), а премиерът има начини да го забави или отхвърли. Законопроектът ще бъде обсъден от Комисията по външни работи и отбрана на Кнесета и ще трябва да премине още три четения, за да стане закон.

Палестинското външно министерство осъди действието на парламента, като заяви, че Израел няма да има суверенитет над палестинската земя.

Снимка: Бенямин Нетаняху и Доналд Тръмп, Getty Images

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че стъпката на израелския парламент към анексиране на окупирания Западен бряг би застрашила плана на Вашингтон за прекратяване на конфликта в Ивицата Газа, който вече е в действие. „Това не е нещо, което можем да подкрепим в момента“, заяви Рубио, преди да замине за Израел като част от усилията на САЩ да подкрепят крехкото примирие, цитиран от BBC.

В края на своето посещение в Израел американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви: „Ако това беше политически ход, то беше много глупав политически ход и аз лично го приемам като обида. Политиката на администрацията на Тръмп е, че Западният бряг няма да бъде анексиран от Израел" - думите му бяха изречени пред репортери на летище „Бен Гурион“ в Тел Авив в четвъртък.

Доналд Тръмп: Израел ще загуби цялата си подкрепа от САЩ, ако това се случи

Американският президент Доналд Тръмп твърди, че Израел ще загуби „всякаква подкрепа“ от САЩ, ако се опита да продължи с анексирането на Западния бряг.

В интервю за списание Time от 15 октомври, публикувано днес - 23 октомвр, републиканецът е попитан за онези в израелската коалиция, които настояват за анексиране на целия Западен бряг или на части от територията. Той отговаря: "Това няма да се случи. Няма да се случи. Няма да се случи, защото дадох думата си на арабските страни (...) Израел ще загуби цялата си подкрепа от Съединените щати, ако това се случи".

Според висшия съд на ООН окупацията на Израел е незаконна

Палестинците претендират за Западния бряг, окупиран от Израел от 1967 г., като част от желаната независима държава. Миналата година Международният съд – най-висшата съдебна инстанция на ООН – постанови, че окупацията на Израел е незаконна според международното право.

Израел е построил около 160 селища, в които живеят 700 000 евреи, по време на окупацията на Западния бряг и Източен Йерусалим. Около 3,3 милиона палестинци живеят редом с тях.

Премиерът Бенямин Нетаняху вече се е изказвал в подкрепа на анексирането на територии от Западния бряг, но не е предпримал стъпки в тази посока поради риска да се отчужди и САЩ – най-важния съюзник на Израел, и арабските страни.

