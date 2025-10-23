Клонирани свине за трансплантация на човешки органи: Развъждането им официално започва

Бъдещето на трансплантациите на човешки органи ще се промени и то за добро, тъй като официално започва развъждането на клонирани свине точно с тази цел. Японският стартъп PorMedTec планира да отвори ферма до 2027 г. за развъждане на клонирани свине, за да може да бъдат използвани при трансплантации на човешки органи, предаде интернет порталът Nikkei Asia. Изданието отбелязва, че PorMedTec, в сътрудничество с американската биотехнологична компания eGenesis, има намерение да създава клонираните животни, използвайки клетки от обикновени свине. Биоматериалът ще бъде генетично модифициран, за да се намали рискът от отхвърляне на органи от имунната система на пациента.

Фермата ще се намира в Осака и ще отглежда приблизително 100 свине годишно. След като животните достигнат желания размер, се планира те да бъдат транспортирани до медицински центрове за вземане на органи. Фермата ще използва модерно оборудване, включително камери за наблюдение с изкуствен интелект, за да следи телесната температура на свинете и други техни биологични параметри.

Свинските органи са със сходен размер на човешките

Порталът отбелязва, че предвид недостига на донорски материал за човешки трансплантации, биха могли да се използват свински органи, тъй като те са подобни по размер на човешките. Миналия февруари университетът Мейджи в Токио, чийто проект e PorMedTec, обяви, че стартъпът и eGenesis са създали три клонирани прасета за трансплантация на човешки органи за първи път в историята на Япония. През ноември японската компания успешно трансплантира за първи път свински бъбрек на маймуна. През септември тази година eGenesis обяви, че пациент, който преди това е получил бъбрек от генетично модифицирано прасе, е оцелял рекордните седем месеца, без да се нуждае от диализа (метод за филтриране на токсини от кръвта).

Проектът PorMedTec е стартиран от университета Мейджи през 2017 г. с цел да допринесе за развитието на световната наука чрез създаване на материали от следващо поколение за регенеративна медицина, допълват от Nikkei Asia, цитирани от БТА.

Припомняме, че през август тази година за първи път бе трансплантиран бял дроб от прасе в човешко тяло.