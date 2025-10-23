Войната в Украйна:

Желязков поздрави първата жена премиер на Япония

23 октомври 2025, 16:19 часа 542 прочитания 0 коментара
Желязков поздрави първата жена премиер на Япония

България отдава приоритетно значение на развитието на отношенията и сътрудничеството с Япония, основани на взаимно уважение, приятелски връзки и споделени ценности. Това подчерта премиерът Росен Желязков в писмо до новия министър-председател на Япония Санае Такаичи по случай нейното избиране на поста, съобщиха от правителствената пресслужба.

Още: Япония има първия си премиер жена: Санае Такаичи вкарва още жени във властта

„Уверен съм, че традиционното приятелство между нашите две страни ще ни позволи да задълбочим прагматичното сътрудничество и да реализираме пълния потенциал за съвместна работа във всички области от взаимен интерес в рамките на стратегическото партньорство, установено тази година“, добавя той.

В писмото си премиерът изразява най-високата си почит към новия японски министър-председател и ѝ пожелава успех във високоотговорната ѝ мисия.

Още: Коалицията е готова: Пътят на първата жена премиер на Япония е чист

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Япония премиер Росен Желязков Санае Такаичи
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес