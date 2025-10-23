Войната в Украйна:

Куриоз: Хеликоптерът на индийския президент потъна в пресен асфалт (ВИДЕО)

23 октомври 2025, 10:20 часа 389 прочитания 0 коментара
Куриоз: Хеликоптерът на индийския президент потъна в пресен асфалт (ВИДЕО)

Хеликоптер, превозващ президента на Индия, заседна в пресен асфалт. Инцидентът е станал по време на кацане в щата Керала. Бетонната хеликоптерна площадка е била излята само няколко часа преди пристигането на високопоставения гост, съобщи The New Indian Express.

Колелата на хеликоптера, превозващ президента Друпади Мурму, са заседнали в вдлъбнатина на новобетонираната хеликоптерна площадка на закрития стадион „Раджив Ганди“ в Прамадам при кацането му.

ОЩЕ: Индия вече е намалила наполовина вноса на руски петрол

След като президентът отпътува за Памба по шосе, телевизионни канали показаха как няколко полицаи и пожарникари избутват хеликоптера.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Висш полицейски служител от областта заяви, че стадионът е бил определен за място за кацане на хеликоптера в последния момент и затова хеликоптерната площадка е била създадена там късно във вторник.

Първоначално хеликоптерът е трябвало да кацне в Нилакал близо до Памба, но мястото било променено поради лошо време.

Президентът, който пристигна в Тируванантапурам във вторник вечерта за четиридневно официално посещение в южния щат, тази сутрин отпътува с кола за област Патанамтита, където се намира хълмистото светилище.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Индия президент хеликоптер
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес