Куриоз: Хеликоптерът на индийския президент потъна в пресен асфалт (ВИДЕО)

Хеликоптер, превозващ президента на Индия, заседна в пресен асфалт. Инцидентът е станал по време на кацане в щата Керала. Бетонната хеликоптерна площадка е била излята само няколко часа преди пристигането на високопоставения гост, съобщи The New Indian Express.

Колелата на хеликоптера, превозващ президента Друпади Мурму, са заседнали в вдлъбнатина на новобетонираната хеликоптерна площадка на закрития стадион „Раджив Ганди“ в Прамадам при кацането му.

След като президентът отпътува за Памба по шосе, телевизионни канали показаха как няколко полицаи и пожарникари избутват хеликоптера.

Висш полицейски служител от областта заяви, че стадионът е бил определен за място за кацане на хеликоптера в последния момент и затова хеликоптерната площадка е била създадена там късно във вторник.

Първоначално хеликоптерът е трябвало да кацне в Нилакал близо до Памба, но мястото било променено поради лошо време.

Президентът, който пристигна в Тируванантапурам във вторник вечерта за четиридневно официално посещение в южния щат, тази сутрин отпътува с кола за област Патанамтита, където се намира хълмистото светилище.