Турция спешно си търси изтребители: Почти й е готова сделката

23 октомври 2025, 14:19 часа 259 прочитания 0 коментара
Турция планира да закупи необходимите отбранителни системи от съюзници от НАТО и други страни, докато нейният местен изтребител KAAN не бъде готов за доставка, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на "Ройтерс" и на източник от турското министерство на отбраната. Анкара е предложила на европейските си съюзници и Съединените щати начини за бързо снабдяване с модерни изтребители на фона на преговорите за закупуване на 40 Eurofighter Typhoon, както и на американски F-16 и F-35, съолщи "Ройтерс".

„Докато започнат доставките на нашия вътрешен и национален изтребител KAAN, системите, необходими за изпълнение на задачите, възложени на турските въоръжени сили, се планира да бъдат закупени от съответните държави, предимно от нашите съюзници“, каза източникът на брифинг в Анкара.

Сделката с Великобритания е почти готова

Запознат с въпроса човек заяви, че съгласно споразумение, което е пред сключване с Великобритания за „Тайфуните“, Турция ще получи незабавно 12 от тях, макар и използвани, от предишни купувачи Катар и Оман, за да задоволи непосредствените си нужди.

Източникът заяви, че работата по снабдяването с изтребители Typhoon продължава и се очаква процесът, който Анкара провежда с Великобритания, да бъде завършен „в подходящ срок“. 

Подробности за турския KAAN

KAAN е многоцелеви национален боен самолет с превъзходни способности, отговарящи на изискванията за всички видове битки въздух-въздух и въздух-земя като "ще осигури прецизен и точен удар с повишена бойна мощ благодарение на използването на изкуствен интелект и с поддръжката на невронна мрежа".

Той е разработен, за да замени изтребителите F-16, които е планирано да бъдат изведени от употреба от турските военновъздушни сили през 2030 г. ОЩЕ: Турският изтребител Kaan от пето поколение с първи полет в небето (ВИДЕО)

Деница Китанова
