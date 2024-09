Джулиан Асандж проговаря публично пред ПАСЕ

Основателят на "Уикилийкс" Джулиан Асандж се готви за първата си публична поява, след като бе освободен от британски затвор, когато ще представи доказателства пред Съвета на Европа, предаде Ройтерс, цитирана от БНР.

Петдесет и тригодишният Асандж се завърна в Австралия през юни след сделка за освобождаването му, с която той се призна за виновен в нарушаване на американския закон за шпионаж, сложила край на 14-годишната му правна одисея на Острова.

Съпругата му Стела, за която той се ожени, докато бе в затвора с максимална степен на сигурност в Лондон, заяви, че той ще се нуждае от известно време, за да възстанови здравето и разума си след продължителния престой зад решетките, както и да прекара време с двете им деца, които никога не бе виждал извън затвора.

Ето какво написа Стела Асандж в “Х“:

IMPORTANT: Julian will be in Strasbourg next week on October 1st. It will be an exceptional break from his recovery as @COE invited Julian to provide testimony for the JUR Committee’s report into his case and its wider implications. Read the press release: https://t.co/5Mwtq0d3nS